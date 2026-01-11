Τραμπ έτοιμος για παρέμβαση στο Ιράν: Πάνω από 100 νεκροί στις διαδηλώσεις- Σκληραίνει την καταστολή το καθεστώς

Μια ακόμα νύχτα επεισοδίων με αναφορές για ακραία καταστολή

Η πολιτική κρίση στο Ιράν οξύνεται, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τρίτη εβδομάδα, παρά τη σκληρή καταστολή, το εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τις απειλές του καθεστώτος. Με δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις, η διεθνής πίεση εντείνεται, ενώ η Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης. Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο από 65 σε 116, ενώ περίπου 2.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των διαδηλώσεων. Ωστόσο άλλες πηγές κάνουν λόγο για πολύ περισσότερες απώλειες.

Iran's 2nd-largest city Mahhsad has been fully blocked off for a 2nd consecutive night by a massive crowd of anti-regime protesters 100 000+ strong.

They're blocking roads & setting fires on the streets, creating smoke that makes it difficult for regime snipers to fire at them

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στους Ιρανούς διαδηλωτές μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social. «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε, προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!». Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διατάξει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, ενώ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα υπάρξει νέα παρέμβαση εάν το θεοκρατικό καθεστώς προχωρήσει σε βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, διαχρονικός επικριτής του ιρανικού καθεστώτος, ο οποίος δήλωσε ότι «ο μακροχρόνιος εφιάλτης του ιρανικού λαού πλησιάζει στο τέλος του».

BREAKING:

An anti-regime protester in Iran's 2nd-largest city Mahhsad records the regime's security forces attacking the protesters.

He screams in English for the world to see:

"Look, they're shooting at us. They're shooting us"

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές ως απάντηση στην αναταραχή στο Ιράν. Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ, που μίλησαν στην Washington Post υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συγκεκριμένη επιλογή και οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Tο Πεντάγωνο διαθέτει δυνατότητες τόσο για στρατιωτική επέμβαση με φονικά μέσα όσο και για μη φονικές παρεμβάσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα της ιρανικής κυβέρνησης να μπλοκάρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούν οι διαδηλωτές για τον συντονισμό των κινητοποιήσεών τους. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα τον Τραμπ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα θα ωθήσει την Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.

At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks…

Μια ακόμα νύχτα επεισοδίων με αναφορές για ακραία καταστολή Οι διαδηλωτές στο Ιράν αψήφησαν τις απειλές που διατυπώνει με αυξανόμενη ένταση τις τελευταίες μέρες το καθεστώς και βγήκαν ξανά στους δρόμους, εχθές Σάββατο. Σύμφωνα με το BBV, επαληθευμένα βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν ότι η κυβέρνηση κλιμακώνει την αντίδρασή της, την ώρα που συνεχίζεται το γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Μοχάμαντ Μοβαχέντι Αζάντ, δήλωσε το Σάββατο ότι όποιος συμμετέχει στις διαδηλώσεις θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή. Χιλιάδες διαδηλωτές εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες.

BREAKING:

Islamic regime security forces have opened fire on anti-regime protesters in Abyek.

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από την εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού και έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις, σε όλες τις επαρχίες του Ιράν. Πλέον, οι διαδηλωτές ζητούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης υπό τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «μια συμμορία βανδάλων» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική κυβέρνηση έχει επιβάλει διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε μια προσπάθεια να ανακόψει τις διαδηλώσεις. Οι υποδομές δεδομένων της χώρας ελέγχονται αυστηρά από το κράτος και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα εγχώριο intranet, με ελάχιστες και ελεγχόμενες συνδέσεις με τον έξω κόσμο. Τα περισσότερα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα δεν μπορούν να μεταδώσουν ρεπορτάζ από το εσωτερικό της χώρας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη συλλογή και την επαλήθευση πληροφοριών.

BREAKING:

More and more fires in Tehran tonight as the anti-regime protesters flood the streets of Iran's capital city