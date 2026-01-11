Back to Top
Ναύπακτος: Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος για υπέρβαση ηχοστάθμης

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στη Ναύπακτο συνελήφθη άνδρας για παραβίαση της κοινής ησυχίας, καθώς αναπαρήγαγε μουσική σε κατάστημα πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, που υπερέβαινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναύπακτος Σύλληψη Μουσική Αστυνομία

