Γρηγόρης Αρναούτογλου για Παπαδάκη: «Θα τον συναντάμε, ακόμα και αν δεν τον βλέπουμε»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τον Γιώργο Παπαδάκη, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του θα συνεχίσει να αισθάνεται από ανθρώπους της τηλεόρασης και τηλεθεατές, ακόμα και αν δεν μπορούν να τον δουν.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ο παρουσιαστής τόνισε πως δεν υπήρξε ποτέ ούτε μία κακή στιγμή με τον Παπαδάκη και πως η απώλειά του έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στον κόσμο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε χαρακτηριστικά: «Θα παραμείνει μέσα στα σπίτια όλης της Ελλάδας. Είχα πάρα πολύ καιρό να νιώσω ότι οι άνθρωποι παρέμειναν αρκετές ημέρες σ’ αυτό το γεγονός. Εδώ υπάρχει μια στεναχώρια, σαν ο κόσμος να έχασε έναν φίλο του. Αυτή είναι και η ποιοτική δύναμη της τηλεόρασης, γιατί ο Γιώργος ήταν μια πλευρά της τηλεόρασης που την αγαπήσαμε, που την αγαπάμε και θα την αγαπάμε πάντα. Θα είναι ο τύπος που θα συναντάμε, ακόμα και αν δεν τον βλέπουμε, μέσα στο σπίτι μας σαν την αύρα του».

