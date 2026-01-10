Η μεγάλη χίμαιρα- spoiler: Η Μαρίνα «μαγεύεται» από τη γοητεία του Μηνά

Η νέα δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Η μεγάλη χίμαιρα», κατάφερε να ξεπεράσει το 1.000.000 views στο ERTFLIX μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την πρεμιέρα των δύο πρώτων επεισοδίων, την Πρωτοχρονιά.

Το τρίτο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα ERTFLIX το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (00:01). Η τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 θα ακολουθήσει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00.

Η μεγάλη χίμαιρα – Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 3ο: Τα πρώτα Χριστούγεννα της Μαρίνας στη Σύρο πλησιάζουν. Η Μαρίνα, που πλέον μιλάει ελληνικά, έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στην κοινωνία της Σύρου και να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένεια του Γιάννη. Και τότε, για πρώτη φορά, συνειδητοποιεί πως έχει μια ιδιαίτερη, πνευματική σύνδεση με τον Μηνά, γεγονός που την ταράζει. Παραμένει όμως ερωτευμένη με τον Γιάννη, με τον οποίο την άνοιξη θα κάνει ένα σύντομο, ειδυλλιακό ταξίδι στο Αιγαίο με τη «Μαρινέτα», το νέο τους ιστοπλοϊκό, από το οποίο η Μαρίνα χαζεύει ενθουσιασμένη τη σύγχρονη Ελλάδα. Όταν επιστρέφουν, δέχονται την πρόσκληση του Μηνά να τον επισκεφτούν στην Αθήνα, ώστε να δει η Μαρίνα τον Παρθενώνα. Ο Γιάννης, όμως, λόγω έκτακτης υποχρέωσης δεν μπορεί να τη συνοδέψει κι έτσι η Μαρίνα φτάνει στην Αθήνα μόνη της.

Ο Μηνάς την ξεναγεί στην Ακρόπολη, την πηγαίνει για φαγητό κι εκείνη τον ακούει να μιλάει με τις ώρες. Όταν στο τέλος της ημέρας, θα της απαγγείλει ένα ποίημα του Παλαμά, είναι μαγεμένη από τη γοητεία του. Θα συνέλθει απότομα, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του, θα βρουν να τους περιμένει ο Γιάννης, που έχει έρθει στην Αθήνα επειγόντως για δουλειά.

Τις επόμενες ημέρες, ο Μηνάς θα τους αποφύγει, καθώς η Μαρίνα με τον Γιάννη κάνουν βόλτες στην Αθήνα – και επιπλέον, φεύγοντας για Σύρο, θα τους ανακοινώσει πως αποφάσισε να πάει για διδακτορικό στη Γερμανία, όπου θα λείψει καιρό. Η Μαρίνα ανακουφίζεται – ο Μηνάς, ωστόσο, έχει μπει για τα καλά στο μυαλό της. Και δεν θα φύγει εύκολα, παρά τα ευχάριστα νέα που την περιμένουν με την επιστροφή της στο νησί.