Γλυκερία: «Δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω τη φετινή Eurovision»

Τι αναφέρει η τραγουδίστρια

Η Γλυκερία μίλησε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών και σχολίασε, μεταξύ άλλων, τη Eurovision.

«Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision και δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω και τον διαγωνισμό», είπε αρχικά η Γλυκερία.

Η Γλυκερία, στην συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Ισραήλ, απάντησε: «Δεν θα το συζητήσουμε αυτό! Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ.

Δεν έχω κανένα θέμα με τα αρνητικά σχόλια. Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο».

