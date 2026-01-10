Survivor 2026: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες- Οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες

To Survivor κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ με αναμέτρηση ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες και τον Γιώργο Λιανό να προαναγγέλλει πως το παιχνίδι γίνεται πιο στρατηγικό.

Εξάλλου το χρηματικό έπαθλο για το Survivor 2026 ανέρχεται στα 250.000 ευρώ και πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που δόθηκε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση.

Ποιοι είναι όμως οι θαρραλέοι που ταξίδεψαν στον Άγιο Δομίνικο για να το διεκδικήσουν;

Οι Αθηναίοι Survivors

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, 29 ετών, Καλλιθέα

Μια δυναμική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, που διαθέτει πειθαρχία, ευαισθησία και αυθεντικότητα. Ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο παίζοντας σε τοπικές ομάδες και πρωταθλήματα και σπούδασε Αθλητική Δημοσιογραφία. Είναι αθλητικογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου αξιοποιεί την επικοινωνιακή του άνεση, τη γνώση του αθλητικού χώρου και τον άμεσο τρόπο έκφρασής του. Στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει φτιάχνοντας παζλ και Lego, δραστηριότητες που τον βοηθούν να συγκεντρώνεται και να αποφορτίζεται.

Αλέξανδρος Κούρτοβικ, 29 ετών, Άγιος Δημήτριος

Ξεχωρίζει για την πειθαρχία, την ενέργεια και την αγάπη του για την άθληση. Εργάζεται στο χώρο της εστίασης ως manager σε μεγάλο ξενοδοχείο όμως η καθημερινότητά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και τη φύση. Προπονείται στην καλλισθενική ενώ από τις αγαπημένες του δραστηριότητες είναι η πεζοπορία και το SUP. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με την ενόργανη γυμναστική καταλαμβάνοντας τη 2η και την 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και με το Tae Kwon Do όπου απέσπασε διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Γιάννης Στίνης, 41 ετών, Γλυφάδα

Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να συνδυάσει στο επάγγελμά του την επιστημονική γνώση με την εμπειρία και το πάθος του για τον αθλητισμό. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και ιδιοκτήτης ενός σύγχρονου γυμναστηρίου με πρωτοποριακές μεθόδους άθλησης όπως είναι το Serfset, του οποίου είναι αντιπρόσωπος για όλη την Ευρώπη. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη θάλασσα, το διάβασμα και τα ταξίδια ενώ ασχολείται με την σκοποβολή. Ως πρώην αθλητής κολύμβησης, έχει σημαντικές διακρίσεις, όπως η 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 50μ ύπτιο το 2003 και η 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2002.

Γιώργος Καραϊσαλίδης, 27 ετών, Χαλάνδρι

Διαθέτει έντονη ενέργεια, πειθαρχία και παθιάζεται με ό,τι κάνει. Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα τελευταία 7 χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του modeling, με συμμετοχές σε φωτογραφίσεις, διαφημιστικά projects για social media και επιδείξεις μόδας. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με το καράτε, κατακτώντας πλήθος μεταλλίων, ανάμεσά τους 4 πανελλήνια και 1 παγκόσμιο. Έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, του αρέσει η ταχύτητα και η αίσθηση ελευθερίας που δίνουν. Αυτά τα στοιχεία προσπαθεί να περάσει μέσα από τα video που δημιουργεί στις βόλτες του.

Βασιλική Μουντή, 24 χρονών, Μαρούσι

Με βασικά χαρακτηριστικά το πείσμα, την ευθύτητα και τον δυναμισμό η συγκεκριμένη Survivor δεν φοβάται τη σύγκρουση. Εργάζεται ως γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια αναλαμβάνοντας personal training. Η ζωή της περιστρέφεται γύρω από την πειθαρχία, τη δύναμη και τα όρια του σώματος. Η σχέση της με τον αθλητισμό την έχει μάθει να μη σταματάει, να αντέχει και να διατηρεί τον έλεγχο. Ο ανταγωνισμός δεν είναι άγνωστη λέξη για εκείνη και αυτό που μπορεί να τη δυσκολέψει είναι οι άνθρωποι χωρίς ουσία.

Ελισάβετ Σεκερτζή, 30 ετών, Σπάτα

Δυναμική παρουσία που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει, αυτό το χαρακτηριστικό της συχνά κάνει τους άλλους να τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Σπούδασε τεχνίτρια νυχιών και διατηρεί δύο κέντρα αισθητικής. Η τριβή με τους ανθρώπους, μέσα από το επάγγελμά της, την έχει μάθει να διαχειρίζεται διαφορετικούς χαρακτήρες και απαιτήσεις. Φροντίζει για την καλή φυσική της κατάσταση κάνοντας προπονήσεις crossfit και όργανα. Η καταγωγή της είναι από την Αρμενία και δηλώνει περήφανη για αυτή.

Εβελίνα Λυκούδη, 22 ετών, Π. Φάληρο

Κοινωνική και ανταγωνιστική, γνωρίζει πώς να ελέγχει τον δυναμισμό της μέσα σε μία ομάδα. Ασχολήθηκε με τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, μέχρι τα 16 της χρόνια, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και μετάλλια. Σπουδάζει Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου και παράλληλα εργάζεται στην εστίαση. Στον ελεύθερο χρόνο της αθλείται, διαβάζει και μαγειρεύει. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει πειθαρχία και επιμονή. Έχει μάθει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και αυτό που δεν αντέχει είναι η αδράνεια.

Κέλλυ Μποφίλιου, 28 ετών, Κυψέλη

Αυθόρμητη και παρορμητική, έχει αυξημένο το αίσθημα του δικαίου και εκδηλώνει δυναμικά τις απόψεις της. Έχει σπουδάσει Διοίκηση και Ευρωπαϊκές Σπουδές, εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια και υποδοχή σε νυχτερινό κέντρο. Μιλάει αγγλικά και άπταιστα ιταλικά και νιώθει «Ιταλίδα» στην ψυχή. Λατρεύει τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τη χειμερινή κολύμβηση. Λόγω των επαγγελματικών εμπειριών της ξέρει τι σημαίνει πίεση, ευθύνη και καθημερινή συναναστροφή με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ξέρει να διεκδικεί αλλά και να κάνει πίσω όταν αυτό είναι το σωστό.

Σταυρούλα Ποτήρη, 31 ετών, Περιστέρι

Διαθέτει έντονη ενσυναίσθηση αλλά και ομαδικότητα, της αρέσει να προσφέρει στους άλλους. Σπουδάζει Κοινοτική Υγεία στο ΠΑΔΑ και εργάζεται ως επισκέπτρια υγείας. Παράλληλα, ασχολείται με τη φωνητική και το θεατρικό εργαστήρι ενώ συχνά συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση, ένα grooming pet shop. Μπορεί να είναι ντροπαλή από τη φύση της, ωστόσο δεν επιτρέπει σε αυτό να την κρατά πίσω. Έχει μάθει να πηγαίνει κόντρα στους φόβους της και να διεκδικεί τις ευκαιρίες που της αξίζουν. Δεν της αρέσουν οι συγκρούσεις και τα παιχνίδια εξουσίας.

GIO Καραντώνης, 28 ετών, Αθήνα

Διαθέτει αυτοπεποίθηση και πιστεύει πως χωρίς πάθος κανείς δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη. Είναι Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον, δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως manager όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects. Παράλληλα, είναι content creator και media personality, ενώ ετοιμάζει για την Ελλάδα το «Hustle House».

Μαντίσα Τσότα, 27 ετών, Ζωγράφου

Ευαίσθητη αλλά δυνατή, ξέρει να παλεύει για όσα της αξίζουν. Κατάγεται από την Αλβανία και μεγάλωσε με τη μητέρα της στην Ελλάδα. Στη ζωή τίποτα δεν της χαρίστηκε. Έχει βιώσει ρατσισμό και αδικία όμως όλα της τα βιώματα την έμαθαν να μην εγκαταλείπει. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου. Δηλώνει πως ο αθλητισμός της έσωσε την ψυχή. Ασχολήθηκε με το καράτε ωστόσο στο βόλεϊ ένιωσε πως βρήκε το σπίτι της. Έφτασε μέχρι την Α2 κατηγορία. Αν νιώσει πως την αδικούν, θα μιλήσει. Έχει αντίληψη και δεν φοβάται να αναλάβει την ευθύνη.

Γιώργος Τσουκαλάς, 35 ετών, Κηφισιά

Τελειομανής, αφοσιωμένος, ψύχραιμος, ανταγωνιστικός αλλά παράλληλα χαβαλές ξέρει πώς να μένει συγκεντρωμένος στον στόχο του. Ασχολείται με τη φύλαξη υψηλών προσώπων. Πριν από αυτό έχει δουλέψει ως ταξιτζής, παρκαδόρος και εργάτης οικοδομής. Η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία και η επιμονή τον έφτασαν εκεί που είναι σήμερα. Έχει βιώσει απώλειες, με πιο δύσκολη αυτή της μητέρας του. Δεν αντέχει το ψέμα και την έλλειψη σεβασμού. Παίζει πάντα για τη νίκη αλλά ξέρει να χάνει.