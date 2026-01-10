Συμφωνία Mercosur: Πώς θα αλλάξουν οι τιμές προϊόντων και τι σημαίνει για τους Έλληνες αγρότες

Ως ταφόπλακα για τον πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζει τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πέντε χωρών της Λατινικής Αμερικής, που αποτελούν τη ζώνη της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βολιβία) και η οποία προβλέπει την εισαγωγή στα κράτη - μέλη της ΕΕ κυρίως κρέατος, ρυζιού, μελιού, ζάχαρης, σόγιας αλλά και άλλων προϊόντων, ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης.

Όπως υποστηρίζει, μιλώντας στο ethnos.gr με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών στη χώρα μας θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη γεωργία και την κτηνοτροφία, αφού δεν θα μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό.

Κατά τον κ. Ανεστίδη, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, αποτελούν τα φυτοφάρμακα, τα οποία είναι πανάκριβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στη χρήση τους για την προστασία της υγείας, ενώ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι πολύ πιο φτηνά και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει, όποιο θέλει.

Από την πλευρά του ο ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Χατζηδημητρίου, υποστηρίζει ότι η εν λόγω συμφωνία στην ουσία δεν θα αλλάξει το status quo στον πρωτογενή τομέα της Ευρώπης και κατά συνέπεια στη χώρα μας, διότι τέθηκε κόφτης στην ποσότητα των αδασμολόγητων προϊόντων που θα εισαχθούν στην ΕΕ από τη Λατινική Αμερική, με αποτέλεσμα να καλύψουν μόνο ένα μέρος της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα ότι παρά τη μείωση ή και την εξάλειψη των δασμών, τα εισαγόμενα από τη Λατινική Αμερική προϊόντα θα συνεχίσουν να είναι πιο ακριβά από τα ευρωπαϊκά.

«Δεν θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις τιμές»

Ειδικότερα, για δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, σε ό,τι αφορά τις τιμές των προϊόντων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην έξοδο από το επάγγελμα έναν τεράστιο αριθμό αγροτών και κτηνοτρόφων, κάνει λόγο ο κ. Ανεστίδης.

«Πώς θα μπορέσω να ανταγωνιστώ εγώ τον παραγωγό από τη Λατινική Αμερική, όταν πληρώνω εγώ τις ποσότητες φυτοφαρμάκων 230 ευρώ και εκείνος το ίδιο προϊόν και την ίδια ποσότητα προς 72 δολάρια; Εγώ πουλάω το ρύζι προς 26 λεπτά το κιλό και αυτοί ακόμα χαμηλότερα. Αυτοί δίνουν μεροκάματο… δέκα σεντς και εγώ εξήντα ευρώ. Υπάρχουν δικλείδες προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουμε υγιεινά τρόφιμα. Για να ραντίσω εγώ, θα πρέπει να πάρω από γεωπόνο με συνταγολόγιο το φάρμακο και εκείνοι ραντίζουν με ό,τι να' ναι. Με αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον εγώ να είμαι ανταγωνιστικός. Θα μείνουν ελάχιστοι παραγωγοί στο επάγγελμα, ίσως κάποιοι που έχουν θερμοκήπια και πάλι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι», αναφέρει ο κ. Ανεστίδης

Σε ό,τι αφορά τον κόφτη που τέθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προκειμένου να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες ποσότητες αδασμολόγητων προϊόντων από τη Λατινική Αμερική, ο κ. Ανεστίδης υποστηρίζει ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο, αφού μετά από δύο χρόνια οι εισαγωγές θα απελευθερωθούν και θα εισρέουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποσότητες προϊόντων χωρίς όριο.

«Οι βόρειες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα εξάγουν διάφορα μηχανήματα στη Λατινική Αμερική στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Εμείς, εδώ στην Ελλάδα, πού μπορούμε να ποντάρουμε; Μας είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τον κρόκο, τη φέτα, την ελιά και το λάδι. Πώς θα αυξήσουμε τις εξαγωγές μόνο με αυτά τα προϊόντα; Σήμερα το 90% των εξαγωγών της χώρας μας αφορούν προϊόντα του πρωτογενή τομέα και παρεμφερή τους. Επίσης, οι τουρίστες θέλουν να γευτούν τη μεσογειακή κουζίνα. Θα τους βάλεις στο πιάτο μαρούλι, πατάτα και κρέας από την Αργεντινή;», υπογραμμίζει ο κ. Ανεστίδης.

«Δεν θα υπάρξει μεγάλο πλήγμα σε κτηνοτρόφους και αγρότες»

Για ωφέλεια για τους καταναλωτές, αφού θα ψωνίζουν φτηνότερα τα αδασμολόγητα στο εξής προϊόντα από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κάνει λόγο o κ. Χατζηδημητρίου. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κρεατικά από την Ουρουγουάη, τα οποία πωλούνται σήμερα σε κάποιες αλυσίδες σούπερ - μάρκετ προς 35-40 ευρώ το κιλό, στο εξής θα το βρίσκουν οι καταναλωτές 5-10 ευρώ φτηνότερα.

«Εκείνοι που θα θιγούν μπορεί να είναι οι τεράστιες κτηνοτροφικές μονάδες της Γαλλίας και της Πολωνίας, για παράδειγμα, οι οποίες προμηθεύουν την Ευρώπη με μεγάλες ποσότητες μοσχαριού και βοδινού κρέατος. Αυτές θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με τον ανταγωνισμό. Και έτσι, όμως, από τη στιγμή που τέθηκε ένας κόφτης στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένα ανώτατο όριο ποσοτήτων που θα εισάγονται αδασμολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Η κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας μας καλύπτει το 40% της εγχώριας αγοράς. Άρα δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη διαφορά για την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, ιδίως από τη στιγμή που το εισαγόμενο κρέας από τις χώρες της Mercosur θα συνεχίσει να είναι ακριβότερο από το εγχώριο. Άλλωστε, όποιος καταναλωτής ψωνίζει σήμερα μόνο ελληνικά προϊόντα, το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον. Το ίδιο θα ισχύει και με τους αγρότες, το ρύζι και το μέλι που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Θα είναι μικρές οι ποσότητες που θα εισάγονται στην Ευρώπη και δε νομίζω ότι τίθεται στην ουσία ζήτημα ανταγωνιστικότητας», υποστηρίζει ο κ. Χατζηδημητρίου.