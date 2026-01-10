Η Ιωάννα Τούνη ευχήθηκε στον γιο της Πάρη για τα γενέθλιά του: «Σ’ αγαπώ πιο πολύ από ό,τι μπορούν να πουν οι λέξεις»

Η ανάρτησή της
Χθες, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου γιόρτασε τα γενέθλιά του, τρία χρόνια μετά τη γέννησή του.
Η γνωστή influencer, που φέτος πέρασε τη μέρα χωρίς τον μονάκριβο Πάρη στο πλευρό της και είχε εκφράσει δημοσίως την στενοχώρια της, θέλησε το Σάββατο το μεσημέρι να μοιραστεί τα συναισθήματά της για τον γιο της μέσα από ανάρτηση στα social media.
«Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου υπέρτατη! Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου!
Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή την στιγμή βρίσκομαι στο ταξί – καθοδόν για το αεροδρόμιο – και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου!
Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η μαμά», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.
H φωτογραφία που μοιράστηκε απέσπασε πολλά likes αλλά και ευχές για τα γενέθλια του μικρού Πάρη που έγινε τριών ετών.
«Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για εμένα, γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου.
Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι συναισθηματική πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια, γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο», είχε πει βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη.
