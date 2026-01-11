Η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για επιστροφή στην τηλεόραση τον Σεπτέμβριο με ένα νέο μεγάλο project

Η Ελένη Μενεγάκη θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, και η απουσία της τα τελευταία δύο χρόνια είναι έντονα αισθητή. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η ίδια πλησιάζει περισσότερο από ποτέ στην επιστροφή της στον ΑΝΤ1 με ένα νέο μεγάλο project.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένης Μενεγάκη στον ΑΝΤ1 παρουσίασε η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (10.01.2026) και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Αντωνάτος ανέφερε αρκετές λεπτομέρειες.

Όπως είπε η Ναταλία Γερμανού τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μία έντονη φημολογία για την πιθανή επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση, με αφορμή την εμφάνισή της στη Ριτσώνα για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη. Μάλιστα, η παρουσιάστρια φέρεται να είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΑΝΤ1, καθώς είναι το μόνο κανάλι που φαίνεται διατεθειμένο να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις της.

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι αν τελικά κλείσει η συμφωνία ανάμεσα στον σταθμό του Θοδωρή Κυριακού και της Ελένης Μενεγάκη, θα ανακοινωθεί μέσα στον Μάιο και η νέα της εκπομπή θα αρχίσει με την έναρξη της επόμενης σεζόν, τον Σεπτέμβριο.

«Στην ουσία, πληθαίνουν οι φήμες που μιλούσανε για πιθανή επιστροφή. Υπάρχει ένα υπαρκτό φλερτ απ’ την αρχή της φετινής σεζόν με τον ΑΝΤ1, έχουνε γίνει και κάποια ραντεβού, αυτά έχουνε γραφτεί. Και στην ουσία, η πλειοψηφία των φωνών αυτών μιλούν για μία πιθανή επιστροφή της τον Σεπτέμβρη. Εκτός καθημερινού προγράμματος, που θα είναι σίγουρα στον ΑΝΤ1. Την είδαμε και να μιλάει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και αυτό για την Ελένη Μενεγάκη λέει πολλά.

Εγώ το έψαξα, πιθανότατα θα είναι τον Σεπτέμβρη και αν όλο αυτό οριστικοποιηθεί, αρχές καλοκαιριού θα το ξέρουμε. Αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, επειδή μάλλον θα είναι το μεγαλύτερο project του καναλιού για την ερχόμενη σεζόν, θα το ξέρουμε τον Μάιο. Θα ξέρουμε και όλο το αφήγημα. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κοντά.

Ο ΑΝΤ1 είναι μονόδρομος, γιατί γνωρίζω και τις απαιτήσεις της, γνωρίζω όχι μόνο τις οικονομικές και τις παραγωγικές, γιατί η γυναίκα αυτή έχει ένα πολύ συγκεκριμένο concept στο μυαλό της για να συνεργάζεται με κανάλια. Ο ΑΝΤ1 ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή που αποχώρησε από την τηλεόραση και νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κανάλι που είναι διαθέσιμο να ακούσει ό,τι, ό,τι έχει σκεφτεί η Ελένη Μενεγάκη αυτή τη στιγμή για την πιθανή επιστροφή της. Όλα μπορούν να ανατραπούν βέβαια, βάσει της δικής της απόφασης», ανέφερε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Κωνσταντίνος Αντωνάτος.