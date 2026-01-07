Peaky Blinders: Στον «αέρα» το πρώτο teaser της ταινίας - Επιστρέφει ο Killian Murphy

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς «Peaky Blinders», η διαβόητη συμμορία των Shelby επιστρέφει μέσα από το πρώτο teaser της κινηματογραφικής συνέχειας με τίτλο «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Οι επιστροφές και το πρώτο καθηλωτικό βίντεο

Στο σίκουελ, ο Κίλιαν Μέρφι (Killian Murphy) επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι, συνεχίζοντας την ιστορία που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Για την επιστροφή του είχε δηλώσει τον Ιούνιο του 2024: «Φαίνεται πως ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου… Είναι πολύ ικανοποιητικό που συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του “Peaky Blinders”. Αυτό είναι για τους fans».

Στο καστ επιστρέφει επίσης η Σόφι Ραντλ στον ρόλο της Άντα Θορν, αδελφής του Τόμι, ενώ ξανά στη μεγάλη οθόνη εμφανίζονται οι Στίβεν Γκρέιαμ και Νεντ Ντένεχι ως Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ αντίστοιχα. Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λάικεργκο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και αρκετά επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς. Το «Peaky Blinders» έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2022, ύστερα από έξι σεζόν, με δημιουργό τον Στίβεν Νάιτ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.