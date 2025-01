Πέτρος Δρινέας: Το life story του professor

Τα πρώτα χρόνια στην Αμερική διατηρήσατε δεσμούς με τους συμφοιτητές σας; Υπήρχαν και άλλοι απόφοιτοι του Πανεπιστήμιου Πατρών οι οποίοι επίσης κυνηγούσαν το δικό τους όνειρο;Σήμερα, υπάρχουν ακόμη δεσμοί με κάποιους από τους συμφοιτητές σας;

Φυσικά, διατήρησα δεσμούς με πολλούς από τους συμφοιτητές μου όταν έφυγα για τις ΗΠΑ το 1997. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέες σχέσεις και φιλίες με αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών που γνώρισα στις ΗΠΑ. Είναι αξιοσημείωτο το πόσο ισχυροί δεσμοί μπορούν να χτιστούν μεταξύ ανθρώπων που μοιράζονται κοινές εμπειρίες – από τις σπουδές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέχρι την πρόκληση της μετανάστευσης και της προσαρμογής στην Αμερική. Μέσα από αυτές τις σχέσεις,

βοηθήσαμε ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές, είτε με πρακτικές συμβουλές είτε απλώς με ηθική υποστήριξη. Αυτές οι φιλίες άντεξαν στον χρόνο και σήμερα νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που κάποιοι από τους καλύτερους φίλους μου είναι πρώην συμφοιτητές μου από τη σχολή και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι σχέσεις μας αποτελούν και μια σύνδεση με τις ρίζες μας, υπενθυμίζοντάς μας την πορεία που έχουμε διανύσει όλοι μας.

Τελικά υπάρχει μυστικό επιτυχίας για έναν νέο από την Ελλάδα, που μετά την αποφοίτησή του από το ελληνικό πανεπιστήμιο θέλει να δοκιμάσει και να εξελιχθεί εκτός συνόρων;

Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι είναι ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια προσφέρουν ένα πολύ ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Όταν βρέθηκα στις ΗΠΑ, αντιμετώπισα πολλές νέες προκλήσεις, όμως ποτέ δεν ένιωσα ότι είχα ελλείψεις στην εκπαίδευσή μου. Αντίθετα, συγκρίνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές μου με φοιτητές από κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς, συνειδητοποίησα ότι το επίπεδό μου ήταν εξίσου υψηλό.

Το πραγματικό «μυστικό» της επιτυχίας, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου και αντοχή. Είναι σημαντικό να μην αφήσεις τις

πρώτες δυσκολίες ή αποτυχίες να σε αποθαρρύνουν. Οι σπουδές και η εξέλιξη στο εξωτερικό είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Χρειάζονται υπομονή, επιμονή και ικανότητα να μαθαίνεις από τα λάθη

σου, προσαρμόζοντας την πορεία σου όταν χρειάζεται.

Στην ομιλία σας πρόσφατα στο Alumni success stories του 3ου Welcome to Up στην Πάτρα, αναφερθήκατε σε πολλούς αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών που κατάφεραν όχι μόνο

να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Αμερική αλλά να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις σε πανεπιστήμια και εταιρείες διεθνούς εμβέλειας… Το «Αμερικανικό όνειρο» είναι άπιαστο τελικά ή εφικτό;

Eίναι απόλυτα εφικτό. Δεν θα αναφέρω ονόματα – άλλωστε, έχω κάνει μια σχετική ανάρτηση στο LinkedIn για όσους ενδιαφέρονται να δουν περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως είπα και στην ομιλία μου, όλοι αυτοί οι απόφοιτοι ξεκίνησαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών και, μέσα από τη δική τους προσπάθεια και επιλογές, κατάφεραν να φτάσουν στους δικούς τους «προορισμούς». Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι σημερινοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Το δυναμικό υπάρχει, η εκπαίδευση που λαμβάνουν είναι ισχυρή, το «ταξίδι προς το δικό σου όνειρο» μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να τολμήσεις να

κάνεις το πρώτο βήμα. Άλλωστε έτσι ξεκινάει κάθε ταξίδι, όσο μακρινό και αν είναι: με το πρώτο μικρό βήμα.

Το τμήμα το οποίο ηγείστε στο Πανεπιστήμιο Purdue είναι γνωστό ως το πρώτο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στις ΗΠΑ. Πείτε μας λίγα λόγια για το τμήμα σας.

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Purdue University έχει μια εξαιρετική ιστορία, καθώς ιδρύθηκε το 1962 και είναι το πρώτο τμήμα επιστήμης υπολογιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι

μεγάλη μου τιμή να ηγούμαι ενός τμήματος με τόσο σημαντική κληρονομιά. Παράλληλα, θα ήθελα να σημειώσω ότι και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το πρώτο αντίστοιχο τμήμα στην Ελλάδα, ιδρυμένο το 1979 – κάτι που πάντα θεωρώ σημείο υπερηφάνειας.