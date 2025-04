Adolescence: Η σειρά - φαινόμενο μπήκε στο Top10 όλων των εποχών του Netflix

Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες από την κυκλοφορία της, η σειρά «Adolescence» κατάφερε να καταλάβει την 9η θέση στον παγκόσμιο κατάλογο με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix όλων των εποχών, με 96,7 εκατομμύρια προβολές.

Το Netflix, με τη συνεχιζόμενη παραγωγή πρωτότυπων σειρών από το 2013, είναι πλέον το σπίτι μερικών από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα «Stranger Things», «Squid Game» και «Bridgerton», που έχουν καταφέρει να κερδίσουν το κοινό και να κατατάσσονται στις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας.



Η πρώτη σεζόν της σειράς «Wednesday» κατέχει τη θέση με τις περισσότερες προβολές στο Netflix -252 εκατομμύρια-, ξεπερνώντας με διαφορά την 4η σεζόν του «Stranger Things» που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Άλλες σειρές που έχουν κλέψει την παράσταση στην πλατφόρμα είναι η μίνι σειρά «Monster: The Jeffrey Dahmer Story», ωστόσο η μίνι σειρά του Netflix με τις περισσότερες προβολές παραμένει το «The Queen’s Gambit».

Επιπλέον, η αστυνομική σειρά «Fool Me Once» κατατάσσεται και αυτή ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας.

Το Top10 με τις πιο δημοφιλείς σειρές

Wednesday: Season 1

Stranger Things 4

DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Bridgerton: Season 1

The Queen’s Gambit: Limited Series

Bridgerton: Season 3

The Night Agent: Season 1

Fool Me Once: Limited Series

Adolescence: Limited Series

Stranger Things 3

Η νέα μίνι σειρά του Netflix, «Adolescence», είναι δημιούργημα των Jack Thorne και Stephen Graham, σε σκηνοθεσία Philip Barantini, γνωστό από το «Boiling Point».

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία ενός 13χρονου αγοριού που συλλαμβάνεται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του, ενώ η οικογένειά του, μια ψυχολόγος και ένας ντετέκτιβ προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά συνέβη.