Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Πρεμιέρα για το Survivor: Οι μεγάλες αλλαγές στο παιχνίδι φέτος

Πρεμιέρα για το Survivor: Οι μεγάλες αλλ...

Τι είπε ο Γιώργος Λιανός στην πρεμιέρα του Survivor Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες

Με σημαντικές αλλαγές επέστρεψε το Survivor “Αθηναίοι vs Επαρχιώτες”.

Ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε τις μεγάλες ανατροπές, την περιορισμένη συμμετοχή του κοινού και το υψηλότερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού.

“Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας καλωσορίζω στο φετινό Survivor. Φέτος για πρώτη φορά θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς οι αντίπαλες ομάδες θα είναι οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

Δεν αλλάζουν όμως μόνο οι ομάδες. Σε αυτό το Survivor αλλάζουν πολλά. Δεν υπάρχουν φαβορί. Δεν υπάρχουν outsiders. Δεν αρκεί να είσαι απλά καλός στους αγώνες, πρέπει να έχεις στρατηγική και κοινωνικές δεξιότητες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή από όλες; Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Οι παίκτες πιστεύουν πως θα βρεθούν μαζί μου για τον πρώτο αγώνα. Αυτή τη φορά όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Για τις επόμενες 48 ώρες θα πρέπει να επιβιώσουν στις παραλίες τους με απολύτως τίποτα”, είπε ο Γιώργος Λιανός στην πρεμιέρα του Survivor.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ξεκινούν τη Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις- Τι να προσέξετε

Ζάκυνθος: «Μπορεί να το ξανακάνει…», το πίτ μπουλ που σκότωσε τον 2χρονο

Φοινικούντα: Ο ανιψιός του θύματος φέρεται να έκανε ύποπτες ερωτήσεις στο ChatGPT

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Survivor

Spotlight