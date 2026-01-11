Πρεμιέρα για το Survivor: Οι μεγάλες αλλαγές στο παιχνίδι φέτος

Με σημαντικές αλλαγές επέστρεψε το Survivor “Αθηναίοι vs Επαρχιώτες”.

Ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε τις μεγάλες ανατροπές, την περιορισμένη συμμετοχή του κοινού και το υψηλότερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού.

“Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας καλωσορίζω στο φετινό Survivor. Φέτος για πρώτη φορά θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς οι αντίπαλες ομάδες θα είναι οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

Δεν αλλάζουν όμως μόνο οι ομάδες. Σε αυτό το Survivor αλλάζουν πολλά. Δεν υπάρχουν φαβορί. Δεν υπάρχουν outsiders. Δεν αρκεί να είσαι απλά καλός στους αγώνες, πρέπει να έχεις στρατηγική και κοινωνικές δεξιότητες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή από όλες; Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Οι παίκτες πιστεύουν πως θα βρεθούν μαζί μου για τον πρώτο αγώνα. Αυτή τη φορά όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Για τις επόμενες 48 ώρες θα πρέπει να επιβιώσουν στις παραλίες τους με απολύτως τίποτα”, είπε ο Γιώργος Λιανός στην πρεμιέρα του Survivor.