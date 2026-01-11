Έλενα Παπαρίζου: Αποκάλυψε γιατί πήγε στο νοσοκομείο- «Πρέπει όλοι να προσέχουμε»

Καλεσμένοι στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” ήταν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος.

Η τραγουδίστρια εισήχθη στο νοσοκομείο στα μέσα Δεκεμβρίου και η Ναταλία Γερμανού της ευχήθηκε περαστικά.

Όπως είπε η Έλενα Παπαρίζου, αυτό που την ταλαιπώρησε ήταν υπερκόπωση.

“Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία, αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ.

Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας”, είπε η Έλενα Παπαρίζου.