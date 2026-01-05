To The Beauty με την Bella Hadid έρχεται στο Disney+ στις 22 Ιανουαρίου

Η πολυαναμενόμενη σειρά του Ryan Murphy, «The Beauty», κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026 αποκλειστικά στο Disney+.

Την ημέρα της πρεμιέρας, το Disney+ θα μας χαρίσει τα 3 πρώτα επεισόδια της πρωτότυπης σειράς του FX που υπόσχεται πως θα μας κάνει να την λατρέψουμε.

Στη νέα σειρά του FX, «The Beauty», ο κόσμος της υψηλής μόδας σκοτεινιάζει όταν διεθνή supermodels αρχίζουν να πεθαίνουν με φρικτό και μυστηριώδη τρόπο. Οι πράκτορες του FBI, Cooper Madsen (Evan Peters) και Jordan Bennett (Rebecca Hall), ταξιδεύουν στο Παρίσι για να αποκαλύψουν την αλήθεια. Καθώς ερευνούν την υπόθεση, ανακαλύπτουν έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό που μετατρέπει απλούς ανθρώπους σε οράματα σωματικής τελειότητας, με τρομακτικές συνέπειες.