Άγιος έρωτας- spoiler: Η Χριστίνα αποφυλακίζεται

Μία ακόμη μεγάλη ανατροπή περιμένει τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια του «Άγιου Έρωτα», της δραματικής σειράς εποχής που προβάλλεται για δεύτερη σεζόν στον ALPHA.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στη συνέχεια του «Άγιου έρωτα», του ALPHA, οι εξελίξεις κόβουν την ανάσα στα προσεχή επεισόδια της σειράς, καθώς η Χριστίνα αφήνεται ελεύθερη και κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της.

Η Χριστίνα παρόλο που μπορεί μετά τον σεισμό να το σκάσει από τη φυλακή, δεν το κάνει. Γίνεται από τις πρώτες που βοηθούν τραυματισμένους. Στα χαλάσματα έχει εγκλωβιστεί και η διευθύντρια των φυλακών, μια γυναίκα με την οποία η Χριστίνα δεν είχε ποτέ καλή σχέση. Κι όμως, δεν το σκέφτεται. Μπαίνει κάτω από τα συντρίμμια, ρισκάρει τη ζωή της και τη σώζει από βέβαιο θάνατο. Αυτή της η πράξη αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποφυλάκισή της.

Ο Ανδρέας βρίσκει την ευκαιρία να ξανανοίξει την υπόθεση. Η παρέμβαση του λειτουργεί σαν καταλύτης. Η καλή συμπεριφορά της Χριστίνας στον σεισμό και η υπεράσπιση του Ανδρέα, ανοίγουν την πόρτα της ελευθερίας. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με αμέτρητες δυσκολίες, η Χριστίνα είναι και πάλι ελεύθερη. Η εμπειρία της φυλακής της αφήνει σημάδια ανεξίτηλα. Ταπείνωση, φόβος, προδοσία την κάνουν καχύποπτη, αλλά και πιο αποφασισμένη. Οι σχέσεις της δοκιμάζονται, οι συμμαχίες επαναπροσδιορίζονται. Μπροστά της ανοίγεται ένα ηθικό δίλημμα: συγχώρεση ή εκδίκηση. Ο Ανδρέας παραμένει κομβικό πρόσωπο στη ζωή της.

Η βοήθειά του γεννά ευγνωμοσύνη, αλλά και την επιθυμία να σταθεί μόνη της, χωρίς σωτήρες. Στα επόμενα βήματα κινείται στρατηγικά. Θυμάται ποιοι στάθηκαν απέναντί της και ποιοι σιώπησαν. Η αγάπη χωρίς όρια της έμαθε να γίνεται παγίδα και εκείνη δεν θέλει να ξαναπέσει. Θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη, για να ηρεμήσει. Να δικαιωθεί και η ίδια και να ξαναρχίσει μια νέα ζωή, την οποία θα ορίζει. Η Νότα, στο μεταξύ, έχει δολοφονηθεί και ο χώρος που στέγαζε τον οίκο ανοχής της είναι άδειος.

Με τη βοήθεια της Αγγέλας, που τη γνώρισε στη φυλακή και είναι η αδερφή της Νότας, ο χώρος περνά στα χέρια της Χριστίνας. Δεν χάνει την ευκαιρία. Αλλάζει όνομα και μπαίνει σε έναν κόσμο άγνωστο, αλλά μαθαίνει γρήγορα τους κανόνες του. Γίνεται αφεντικό μιας νυχτερινής επιχείρησης που προσφέρει συντροφιά σε άντρες και για πρώτη φορά μετά από καιρό κρατά η ίδια το τιμόνι. Δεν ξεχνά όσα πέρασε. Τα μετατρέπει σε δύναμη. Και μέσα από τα συντρίμμια επιλέγει να ζήσει.