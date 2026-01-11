Τάκης Ζαχαράτος: Ζούμε την εποχή που πουλάει η ανθρωποφαγία

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου ήταν καλεσμένοι στο «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού.

Ο Πατρινός showman, μεταξύ άλλων, μίλησε για εποχή της «ανθρωποφαγίας» που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε στην παρουσία του στο Nox για τις Velvet Nights, που κάθε Τετάρτη μετατρέπουν τον χώρο σε καμπαρέ. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ειδικά φέτος είμαι ενθουσιασμένος με το Nox που έχει γίνει καμπαρέ για τα Velvet Nights. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μία υπερπαραγωγή. Η φιλοξενία για να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα είναι συγκινητική. Να μας δίνουν τη δύναμη να κάνουμε την τρέλα μας».

Και πρόσθεσε: «Είναι η εποχή που πουλάει πάρα πολύ η ανθρωποφαγία. Αν θάψω πέντε αυτή τη στιγμή θα παίζω για δύο… Επιλέγω να μην το κάνω. Σε κάθε περίπτωση να βγάζω την ομορφιά από μέσα μου. Αυτός είναι ο στόχος μου για το ’26».