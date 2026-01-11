Eurovision: Έρχονται σε πρώτη μετάδοση ολόκληρα τα 28 τραγούδια

Η παρουσίαση τους θα γίνει το Σάββατο 17 και τη Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 17:00
Η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision, έχει αρχίσει!
Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής και οι ερμηνευτές τους ελπίζουν να καταφέρουν να ανέβουν φέτος στη σκηνή της Eurovision. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον A’ ημιτελικό, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β’ ημιτελικό.
Πολλές ακόμη εκπλήξεις, ξεχωριστοί καλεσμένοι και όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού, δίνουν ραντεβού στην εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Στον Α’ ημιτελικό θα ακουστούν τα τραγούδια:
1. «The other side», Alexandra Sieti
2. «Drop It», The Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
4. «Ferto», Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. «Slipping Away», Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Europa», Stefi
11. «The Songwriter», Revery
12. «Chaos», Dinamiss
13. «YOU & I», Stylianos
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
Στον Β’ ημιτελικό θα ακουστούν τα τραγούδια:
1. «AGAPI», Rikki
2. «Back in the game», Garvin
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «mad about it», D3lta
6. «Αστείο», Zaf
7. «No More Drama», Κianna
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», Tianora
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», Basilica
12. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky
13. «Bulletproof», Koza Mostra
14. «Sabotage!», leroybroughtflowers
Σημειώνεται ότι ο ελληνικός τελικός θα γίνει στα μέσα Φεβρουαρίου και ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι -όπως ψιθυρίζεται – οι λαμπεροί οικοδεσπότες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr