Πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου: Από 13,9 έως 26,4 λεπτά η κιλοβατώρα

Ανοδικά κινούνται σχεδόν όλα τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Νοέμβριο, με τις χρεώσεις να κυμαίνονται από 13,9 έως 26,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αύξηση τόσο στα φθηνότερα όσο και στα ακριβότερα προϊόντα της αγοράς, συγκριτικά με τον Οκτώβριο, ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 19 λεπτά/kWh.

Η άνοδος των τιμών λιανικής αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της χονδρεμπορικής αγοράς κατά περίπου 21% τον Οκτώβριο. Η μέση τιμή ανήλθε στα 112,36 ευρώ/MWh, έναντι 92,77 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των απογευματινών τιμών, όταν σταματά η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και το χαμηλό αιολικό δυναμικό αναγκάζει το σύστημα να καλύψει τη ζήτηση μέσω μονάδων φυσικού αερίου, που ανεβάζουν σημαντικά το κόστος. Οι συνθήκες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα αυξήσεις τιμολογίων από 7% έως 25,5%.

Οι χρεώσεις

Ειδικότερα, η ΔΕΗ διαμορφώνει το πράσινο οικιακό της τιμολόγιο στα 13,9 λεπτά/kWh, με έκπτωση συνέπειας 26%, ενώ χωρίς την έκπτωση η τιμή φτάνει τα 15,378 λεπτά/kWh. Για το διζωνικό τιμολόγιο, η νυχτερινή χρέωση περιορίζεται στα 12,744 λεπτά, ενώ για κατανάλωση άνω των 500 kWh η τιμή ανεβαίνει στα 15,926 λεπτά/kWh.

Αύξηση καταγράφεται και στα προϊόντα των περισσότερων ιδιωτικών παρόχων. Η Protergia τιμολογεί το οικιακό της πρόγραμμα στα 15,9 λεπτά/kWh, ενισχυμένο κατά 7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η ΗΡΩΝ διατηρεί σχεδόν αμετάβλητο το βασικό της πρόγραμμα στα 14,76 λεπτά/kWh, ενώ η Elpedison κρατά σταθερή την πρώτη κλίμακα (15,241 λεπτά/kWh) και αυξάνει τη δεύτερη στα 26,4 λεπτά/kWh. Ακολουθούν η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με χρέωση 19,7 λεπτά/kWh, η Ελίν με 19,488 λεπτά/kWh, η Volton με 19,936 λεπτά/kWh και η ZeniΘ που φτάνει έως τα 25,227 λεπτά/kWh.

Που οφείλονται οι ανατιμήσεις

Η κατάσταση στην αγορά ηλεκτρισμού χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις των τιμών χονδρικής, που οφείλονται κυρίως στη χαμηλή παραγωγή από ΑΠΕ λόγω άπνοιας και στην απουσία επαρκών μονάδων αποθήκευσης ή άλλων τεχνολογιών βάσης. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν τον Οκτώβριο ακραίες τιμές από -4,79 έως 561,15 ευρώ/MWh μέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.

Παρόμοιες συνθήκες άπνοιας επικράτησαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη, περιορίζοντας τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και αφήνοντας ακάλυπτη τη ζήτηση. Αν και οι αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πλέον εναρμονιστεί περισσότερο με εκείνες της κεντρικής, το «ενεργειακό τείχος» που τις χωρίζει δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως — και αυτό συνεχίζει να επιβαρύνει τις ελληνικές τιμές.

Συγκράτηση αυξήσεων από τους μεγάλους

Παρά την άνοδο στη χονδρική τιμή της ενέργειας, μεγάλοι πάροχοι όπως η ΔΕΗ και η Metlen ανακοίνωσαν περιορισμένες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια και η Ηρων πρακτικά αμετάβλητα τιμολόγια ευθυγραμμιζόμενοι με την κυβερνητική πολιτική για σταθερές τιμές και προστασία των καταναλωτών.

Πρόκειται για μία απόφαση που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια να απορροφηθούν οι πιέσεις που προκαλούν οι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας και να περιοριστεί ο αντίκτυπος στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες της για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με την Task Force για τις τιμές ενέργειας να αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί στην παρακολούθηση και σταθεροποίηση της αγοράς.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέση τιμή για τα ελληνικά νοικοκυριά ανήλθε στα 0,2263 ευρώ ανά κιλοβατώρα, τιμή 21% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 0,2872 ευρώ.

Η χώρα μας βρίσκεται στη δέκατη θέση των κρατών-μελών με τις φθηνότερες τιμές ρεύματος και στην ενδέκατη θέση ως προς την αγοραστική δύναμη, κάτω από χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία.

Σταθεροποίηση μετά την ενεργειακή κρίση

Η Eurostat επισημαίνει ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά της Ε.Ε. διατηρήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες το πρώτο εξάμηνο του 2025, στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι αγορές ενέργειας στην Ευρώπη έχουν εισέλθει σε φάση σχετικής σταθερότητας, παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα τιμών παραμένουν υψηλότερα από εκείνα πριν από την κρίση του 2022.