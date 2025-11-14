Back to Top
Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Πριονάς, σε ηλικία 50 ετών

Φωτογραφία kalavrytanews.com

Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Κοιμητήριο Βύρωνα

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατο του Θεόδωρου Πριονά, από τους Κραστικούς Καλαβρύτων, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, εντός του Κοιμητηρίου Βύρωνα Αθηνών.

