Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Πριονάς, σε ηλικία 50 ετών

Σήμερα η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Κοιμητήριο Βύρωνα
Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατο του Θεόδωρου Πριονά, από τους Κραστικούς Καλαβρύτων, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, εντός του Κοιμητηρίου Βύρωνα Αθηνών.
