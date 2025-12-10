Άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας οι αγρότες - ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία δεν επέτρεψε να περάσουν διαδηλωτές τη γέφυρα ενώ "στοπ" έβαλε και σε διαδηλωτές στη Γαβρολίμνη

Η αστυνομία δεν επέτρεψε να περάσουν διαδηλωτές τη γέφυρα ενώ φραγμός υπήρχε και στη Γαβρολίμνη

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου στο πλαίσιο των αγροτικών τους κινητοποιήσεων.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr