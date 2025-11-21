Παναθηναϊκός: Νέο χειρουργείο για τον Ματίας Λεσόρ- Αρθροσκόπηση στην Πορτογαλία

Άτυχος για ακόμη μια φορά ο Γάλλος σέντερ των "πρασίνων"
Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα αποφύγει τελικά ένα δεύτερο χειρουργείο.
Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γάλλος σέντερ θα ταξιδέψει το Σάββατο στο Οπόρτο της Πορτογαλίας και τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική.
Υπενθυμίζεται ότι ο Λεσόρ είχε τραυματιστεί (κάταγμα περόνης) τον Δεκέμβριο του 2024 σε εντός έδρας αγώνα της EuroLeague απέναντι στη Μπασκόνια. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και επέστρεψε στη δράση για να αγωνιστεί στον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι.
Έκτοτε δεν αγωνίστηκε ξανά και μετά από νέες εξετάσεις αποφασίστηκε να κάνει νέα επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημά του.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ
«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο
Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι' αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».
