Παναθηναϊκός: Νέο χειρουργείο για τον Ματίας Λεσόρ- Αρθροσκόπηση στην Πορτογαλία

Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα αποφύγει τελικά ένα δεύτερο χειρουργείο.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γάλλος σέντερ θα ταξιδέψει το Σάββατο στο Οπόρτο της Πορτογαλίας και τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεσόρ είχε τραυματιστεί (κάταγμα περόνης) τον Δεκέμβριο του 2024 σε εντός έδρας αγώνα της EuroLeague απέναντι στη Μπασκόνια. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και επέστρεψε στη δράση για να αγωνιστεί στον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι.