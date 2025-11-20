Με ρεκόρ συμμετοχών ο Φειδιππίδης Αχαΐας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο

Με νέο ρεκόρ εκατόν σαράντα εννέα (149) τερματισμών συνοδεύτηκε η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδης» στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας και στους παράλληλους αγώνες των 10χλμ και 5χλμ. που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 08 & 09 Νοεμβρίου 2025.

Ογδόντα εννέα (89) γυναίκες και άνδρες Μαραθωνοδρόμοι, μέλη του ΣΜΑΧ Φειδιππίδης, οι περισσότεροι με εμπειρία αλλά και κάποιοι που τόλμησαν την απόσταση των 42.195χλμ για πρώτη φορά, συμμετείχαν την Κυριακή το πρωί, στο αγώνισμα των 42.195μ. στην ιστορική Αυθεντική Μαραθώνια διαδρομή, με εκκίνηση στις 09:00 από το Μαραθώνα και, με τον τερματισμό τους στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ανταποκρίθηκαν για μια ακόμα χρονιά στην τιτάνια προσπάθεια, στη δυσκολότερη, ίσως, διαδρομή του κόσμου και γέμισαν υπερηφάνεια τους εαυτούς τους και τον Σύλλογό μας.

Από το σύνολο των ογδόντα εννέα (89) Μαραθωνοδρόμων, εβδομήντα (70) συμμετείχαν ομαδικά με το Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ», οι οποίοι τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού των ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ αποτελεσμάτων της διοργάνωσης):

Στρατίκης Νικόλαος (03:09:02), Ζουμπάκης Νικόλαος (03:09:22), Σπαράκης Κωνσταντίνος (03:09:26), Λιβανός Θόδωρος (03:11:45), Τσόλκας Κωνσταντίνος (03:12:04), Κονόμι Ντιμιτέρ (03:15:49), Κουλουμπής Δημοσθένης (03:27:31), Σαλβαράς Βασίλης (03:27:33), Ζαφειράκης Αντώνης (03:28:50), Φωτόπουλος Ανδρέας (03:33:23), Κατσάνος Κωνσταντίνος (03:34:44), Κίδας Ιωάννης (3:36:47), Μουστάκας Κωνσταντίνος (03:37:33), Ποταμιάνος Αλέξιος (03:44:25), Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος (03:44:42), Μάτης Γεώργιος (03:44:47), Δαβουρλής Νικόλαος (03:47:54), Μπιθέλης Βασίλειος (03:50:38), Κιούρκας Παύλος (03:51:10), Γκίζας Παναγιώτης (03:52:44), Κάκαβας Νικόλαος (03:53:23), Παράσογλου Χρήστος (03:56:35), Μπακαγιάννης Γεώργιος (03:58:47), Αλεξανδρόπουλος Δημήτρης (03:58:54), Τσιριγκάς Στέφανος (3:59:38), Παπακωνσταντίνου Δημήτρης (4:00:24), Ζάγκλας Σταμάτης (4:00:40), Καρασμάνογλου Λάζαρος (4:01:16), Βενέρης Λεωνίδας (04:04:37), Μουστάκας Ευάγγελος (4:07:33), Δημητρόπουλος Δαυίδ (4:14:21), Κουρέτας Ιωάνης (4:16:16), Νικολάου Χαράλαμπος (4:17:08), Βαρβιτσιώτη Μαρία (4:18:35), Μοσχάκης Πασχάλης (4:19:17), Γάτος Χαράλαμπος (4:20:35), Τσουκαλάς Παύλος (4:21:37), Αγγελοπούλου Σταυρούλα (4:27:31), Αρκουμάνης Θεοφάνης (4:27:31), Καλαράκης Αλέξανδρος (4:28:07), Τσοκανά Ιουστίνα (4:30:22), Μπέκος Αλέξανδρος (4:34:20), Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος (4:36:54), Βλάχος Θεόδωρος (4:41:42), Ασημακόπουλος Αθανάσιος (4:43:21), Τράντζα Χρυσάνθη (4:45:24), Λάλος Αριστείδης (4:45:40), Καλογεράτος Γεώργιος (4:48:41), Γριντέλας Ανδρέας (4:50:41), Ρούμπος Φώτιος (4:54:26), Ρεπαντής Θωμάς (4:54:43), Κυριαζάκος Σεραφείμ (4:46:54), Δημητρίογλου Πολύδωρος (4:57:39), Shaw Wendy (5:02:31), Anghel Georgia (5:14:11), Μπονέλης Κωνσταντίνος (5:16:55), Τσάμης Κωνσταντίνος (5:38:39), Πλατώνη Αικατερίνη (5:38:42), Καρδαράκος Γρηγόρης (5:48:06), Πλέγα Κωνσταντίνα (5:51:47), Μάλλιος Νικόλαος (5:58:55), Δημητρά Μαρία (6:16:02), Κεφαλονίτη Τίνα (6:22:14), Σαφρα Χριστίνα (6:25:31), Κολοβού-Ρουμελιώτη Μαρία (6:25:53), Αποστολόπουλος Ιωάννης (6:26:14), Μπακάλης Ηλίας (6:28:01), Καναβός Αθανάσιος (6:49:17), Καταπόδης Βασίλειος (7:14:46) και Πεγιάζης Κωνσταντίνος (7:35:04)

Επτά (7) μέλη του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» [Βαρουχάκης Χρήστος (03:31:17), Κατσίκης Αντώνιος (03:39:59), Τρέβλιας Σωτήριος (03:55:57), Δράκος Νικόλαος (4:12:31), Παπαχρήστος Σπυρίδων (4:19:27), Πλακούτσης Σπύρος (5:05:03), Μπελέκος Ιωάννης (5:34:57)] έλαβαν μέρος στο Μαραθώνιο των Ενόπλων Δυνάμεων (Military Marathon), ενώ άλλοι δώδεκα (12) Μαραθωνοδρόμοι [Μούκας Ιωάννης (03:31:24), Προκόπης Άκης (3:34:16), Τσιλιπάνη Δέσποινα (3:57:12 – επίδοση που την κατατάσσει στη λίστα με τις καλύτερες Ελληνίδες Μαραθωνοδρόμους για το 2025), Σουλελές Χαράλαμπος (4:00:17), Παπαχαραλάμπους Ανδρέας (4:17:12), Νικολόπουλος Μιχάλης (4:16:15), Νικολόπουλος Θοδωρής (4:28:30), Καναβός Ανδρέας (04:57:20), Προκόπης Γεώργιος (5:03:23), Βερρόπουλος Ανδρέας (5:16:41), Ζαμπάρας Παναγιώτης (5:51:49), Γκελής Χαράλαμπος (05:59:45) συμμετείχαν με το έτερο δρομικό Σύλλογο της Πάτρας, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας (Σ.Δ.Υ.) Πάτρας, ή με ομάδες από τον εργασιακό τους χώρο.

Ο Σταθόπουλος Ανδρέας, λόγω προβλήματος υγείας κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Το πρωί της ίδιας ημέρας τριάντα πέντε (35) δρομείς του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» έλαβαν μέρος στον αγώνα των 10χλμ που διεξήχθη στις 08:15 στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στον αγώνα των 5χλμ, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις 17:00, ανοίγοντας τη διοργάνωση του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, συμμετείχαν είκοσι πέντε (25) δρομείς του Συλλόγου, στην πλειοψηφία τους μέλη των οικογενειών των Μαραθωνοδρόμων, που την επόμενη ημέρα θα περίμεναν με αγωνία τον τερματισμό των αγαπημένων τους προσώπων στο Καλλιμάρμαρο.

Αναλυτικά τερμάτισαν (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού των ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ αποτελεσμάτων της διοργάνωσης):

Στα 10χλμ: Ρόμποκος Γεώργιος (44:38), Καριωτέλλης Δημήτριος (45:17), Καρανάσσου Νικολία (45:54), Σέρρος Αλέξανδρος (47:41), Ρόμποκος Βασίλειος (49:44), Σπαράκης Αντώνιος (50:20), Λέκκα Ζωή (50:58), Κοντογιάννη Μεταξία (51:04), Χαλιώτη Μαντώ (53:56), Νταλίπης Θεόδωρος (54:53), Σεφερλής Ιωάννης (54:59), Σταυροπούλου Ευγενία (55:36), Μεσίρη Σπυριδούλα (57:38), Βεκρής Γεώργιος (58:42), Ηλιόπουλος Παναγιώτης (59:03), Μπαλάσης Δημήτριος (59:04), Παπλάς Μιλτιάδης (59:40), Σαπλαούρα Ζωή (1:00:06), Γεντεκάκη Αικατερίνη (1:00:35), Χρυσανθόπουλος Νικόλαος (1:04:58), Μπαλάσκα Άννα (1:05:13), Κεφαλληνός Φίλιππος (1:05:25), Φράγκος Νικόλαος (1:05:25), Μυλωνάς Αναστάσιος (1:06:26), Αντωνακάκης Ελευθέριος (1:07:59), Σιαπίκα Αργυρώ (1:07:59), Μεσίρη Έφη (1:11:05), Κωστόπουλος Βασίλειος (1:20:37), Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα (1:25:07), Σακκά Λαμπρινή (1:25:32), Τσαχρίδου Παναγιώτα (1:25:52), Σταυροπούλου Χριστίνα (01:30:03) και Σινιγάλιας Αλέξανδρος-Μάρκος (1:30:20).

Τα μέλη του Συλλόγου, Γκολώνη Νικολίτσα (1:06:08) και Παπανικολάου Αντώνιος (1:20:19) συμμετείχαν στον αγώνα με το Σ.Δ.Υ. Πάτρας και με την ομάδα «Novo Nordisk - Run To Change Diabetes» αντιστοιχα.

Στα 5χλμ: Κατσίκης Κωνσταντίνος (17:22), Σπαράκη Μαριλένα (21:09), Πολίτης Θωμάς (25:12), Κατσάνου Αριάδνη (26:47), Μουστάκα Ηλέκτρα (26:47), Κούση Μαρία (28:38), Διακοδημητρίου Ιωάννης (29:39), Παναγοπούλου Αθανασία (29:50), Κοστήρης Βασίλειος (29:53), Γκολώνη Νικολίτσα (29:54), Μανιάτη Χρυσούλα (30:56), Καρασμάνογλου Αθανασία (34:04), Βενέρη Μαρία (35:01), Μουστάκα Δανάη (35:01), Αλεξανδροπούλου Μαριάννα (35:02), Κάντζαρης Βασίλειος (35:07), Μπαλάσκα Κατερίνα (36:46), Παπαθανασοπούλου Ειρήνη (37:23), Αλεξανδρόπουλος Αντώνης (37:46), Διδάχου Ιουλία (39:29), Πίτσος Παναγιώτης (43:04), Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (46:30), Κουρή Νατάσα (46:35), Γκολώνης Χρύσανθος (1:00:48) και Προμπόνα Σταυρούλα (1:00:48)

Το Δ.Σ. του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» θέλει να συγχαρεί όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους Μαραθωνοδρόμους που τερμάτισαν πανάξια, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πολλά μπράβο σε όσες και όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον πρώτο τους Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας και τερμάτισαν στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο ή βελτίωσαν την ατομική τους επίδοση στην αυθεντική διαδρομή.

Μας κάνατε υπερήφανους με την τεράστια θέλησή σας και ανεβάσατε το Σύλλογό μας για άλλη μια φορά πάρα πολύ ψηλά!!!

Και του χρόνου!