Ο ΣΔΥ Πατρών στον Αυθεντικό Μαραθώνιο

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ο 42ος Μαραθώνιος Αθηνών με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων απ'όλο τον κόσμο!

Ο ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ,για ακόμη μια χρονιά, έδωσε δυναμικό παρών στη διοργάνωση με την πολυάριθμη συμμετοχή μελών του τόσο στην κλασσική διαδρομή του μαραθωνίου 42,195 χλμ. όσο κ στους παράλληλους αγώνες 10 χλμ. κ 5χλμ. της διοργάνωσης.Κοινη συνισταμένη κ των τριών διαδρομών η είσοδος κ ο τερματισμός στο Καλλιμάρμαρο χαρίζοντας στους δρομείς ένα μοναδικό αίσθημα συγκίνησης κ χαράς!

Αναλυτικά,όσον αφορά τις συμμετοχές των μελών του συλλόγου μας,:

Στην κλασσική διαδρομή του μαραθωνίου δρόμου συμμετείχαν επιτυχώς κ τερμάτισαν τα μέλη -δρομεις του ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης, ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος, ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτρης, ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ Ελένη, ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Νικόλαος, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Βασίλης, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα, ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης, ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ Γεώργιος, ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ Δέσποινα, ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος, ΤΣΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτα, ΔΟΥΒΡΗΣ Φώτης, ΤΟΥΡΚΑ Ελένη -Μαρια, ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική, ZHOU YUZE, ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος, ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας, ΚΑΡΥΔΗ Αναστασία, ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ Πέτρος, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος, ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος, ΓΚΙΖΑΣ Παναγιώτης, ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ Δημήτρης, ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Ιωάννης, ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κωνσταντίνος, ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης, ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΚΑΛΑΤΖΗ Αγαθή, ΛΕΓΚΑΣ Μάριος , ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας .

Στον αγώνα δρόμου 10 χλμ. που διεξήχθη το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρα, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα, ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ Γεώργιος, ΤΣΕΒΕΛΕΚΟΥ Βασιλική, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος, ΚΡΙΘΗΣ Γεώργιος.

Στον αγώνα δρόμου 5 χλμ που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πελαγία, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα, ΓΑΛΑΝΗΣ Σπυρίδων, ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΜΙΧΑΛΙΟΥ Βερόνικα, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη.

Στον αγώνα δρόμου 5χλμ. "University" που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτρης, ΣΚΟΥΤΙΔΑ Αγγελική, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μαρία.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠ συγχαίρει τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους στην κλασσική διαδρομή του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου Αθήνας κ τους παράλληλους αγώνες 10 χλμ κ 5 χλμ εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας στη διοργάνωση κ τους εύχεται καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις.

Μην ξεχνάτε ότι, άσχετα με το αν εκπληρωσατε τους αγωνιστικούς σας στόχους , σημασία έχει η συμμετοχή κ το ταξίδι, το να μπορείς να σταθείς στην αφετηρία της κλασικής διαδρομής στον Μαραθώνα κ να εισελθεις στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο στάδιο Επίσης, συγχαίρουμε θερμά τους νικητές της κλασικής διαδρομής ΚΑΡΑΙΣΚΟ Παναγιώτη, ΣΤΑΜΟΥΛΗ Κωνσταντίνο, ΠΙΤΣΙΩΛΗ Χαράλαμπο καθώς κ τους νικητές των 10χλμ. κ 5 χλμ. Τέλος, άξιοι συγχαρητηρίων είναι όλοι οι δρομείς που στάθηκαν στην εκκίνηση του μαραθωνίου δρόμου!

Ο ΣΔΥ ΠΑΤΡΩΝ ανανεώνει το ραντεβού με την ιστορία του χρόνου στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών.