Ήττα για τον Προμηθέα στην Α2 γυναικών

Την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών γνώρισε η ομάδα του Προμηθέα Πάτρας, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας στο Promitheas Park τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας — μία ομάδα με εμπειρία και υψηλούς στόχους, που φέτος στοχεύει στην άνοδο στην Α1.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με σκορ 48-80, αποτέλεσμα που θεωρείται απολύτως αναμενόμενο, δεδομένων των συνθηκών: ο Προμηθέας διαθέτει τη νεότερη σε ηλικία ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία δημιουργήθηκε φέτος το καλοκαίρι και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο δυναμικό της ακαδημίας του συλλόγου.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ιωνικός επέβαλε τον ρυθμό του με ασφυκτική πίεση σε όλο το γήπεδο, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο 8-23 και το ημίχρονο στο 21-41. Στο δεύτερο μέρος, ο Προμηθέας εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένος, βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία και πρόσφερε ωραίες μπασκετικές στιγμές απέναντι σε έναν πολύ έμπειρο αντίπαλο, γνωρίζοντας την ήττα με 48-80 μέσα σε ένα θερμό και υποστηρικτικό κλίμα από τους φιλάθλους.

Παρά το αποτέλεσμα, ο αγώνας άφησε πολλαπλά θετικά μηνύματα:

Το Promitheas Park ήταν και πάλι γεμάτο, αυτή τη φορά όχι μόνο από μέλη των ακαδημιών, αλλά από Πατρινούς φιλάθλους που στηρίζουν έμπρακτα το μπάσκετ γυναικών. Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή, με χειροκροτήματα και για τις δύο ομάδες, αποδεικνύοντας ότι το όραμα του Προμηθέα για την ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού στην Πάτρα βρίσκει ανταπόκριση.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην κοινωνική πρωτοβουλία των αθλητριών, που εμφανίστηκαν με ροζ μπλουζάκια στο πλαίσιο της δράσης Pink the City, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Τα μπλουζάκια αυτά θα αποτελούν πλέον τη εμφάνιση προθέρμανσης της ομάδας σε κάθε εντός και εκτός έδρας αγώνα για τον Οκτώβριο, μεταφέροντας το μήνυμα αυτό σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας.

Τέλος, ξεχώρισε η μαχητικότητα και το πάθος της ομάδας του Προμηθέα, που παρά τη διαφορά στο σκορ, δεν εγκατέλειψε καμία φάση. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Προμηθέας αγωνίστηκε με τέσσερις αθλήτριες από το αναπτυξιακό τμήμα των κορασίδων, αποδεικνύοντας στην πράξη το βάθος και τη φιλοσοφία ανάπτυξης του συλλόγου.

Ο αγώνας έκλεισε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό και εγκάρδιο κλίμα, με τις παίκτριες και των δύο ομάδων να δέχονται το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ενώ οι άνθρωποι του Ιωνικού συνεχάρησαν τη διοίκηση του Προμηθέα για το όραμα και τη στρατηγική του στην ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών στην Πάτρα.