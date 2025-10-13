Tρίτη σερί νίκη για τις Νεάνιδες του Προμηθέα Πάτρας

Με τρίτη συνεχόμενη νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι Νεάνιδες του Προμηθέα στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ-Η, επικρατώντας του Απόλλωνα (2) στο Promitheas Park με σκορ 63-29, στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής.

Το Σάββατο μεσημέρι, το γήπεδο του Προμηθέα γέμισε από φιλάθλους που στήριξαν με παλμό και ενθουσιασμό τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και νευρικότητα και από τις δύο πλευρές, με χαμηλό σκορ στα πρώτα λεπτά. Ωστόσο, ο Προμηθέας βρήκε ρυθμό γρήγορα, ανέβασε στροφές και πήρε προβάδισμα +7 πόντων, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με 16-7.

Στη δεύτερη περίοδο, τα κορίτσια του coach Δελάρτα από τον Απόλλωνα Πατρών αντέδρασαν δυναμικά και πλησίασαν ακόμα και στην ισοφάριση, όμως οι γηπεδούχες παρέμειναν ψύχραιμες και με καλές επιλογές στην επίθεση διατήρησαν το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σκορ 28-18.

Η ανάπαυλα του ημιχρόνου λειτούργησε ευεργετικά για τις Προμηθινές, που μπήκαν αποφασισμένες στο παρκέ. Ένα εντυπωσιακό πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο ήταν αρκετό για να ανοίξει τη διαφορά και να «κλειδώσει» την κυριαρχία του Προμηθέα, που έφτασε άνετα στο τελικό 63-29.

Πέρα από το αποτέλεσμα, αξίζει να σημειωθεί το πολύ όμορφο κλίμα στις κερκίδες, με τους φιλάθλους να ενθαρρύνουν συνεχώς και τις δύο ομάδες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι το γυναικείο μπάσκετ στην Πάτρα έχει ψυχή και μέλλον. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της γυναικείας ομάδας Α2 του Προμηθέα, που παρακολούθησε και υποστήριξε από κοντά τις νεαρές συναθλήτριές της.