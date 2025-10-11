Ο Προμηθέας σε δραματικό παιχνίδι νίκησε 93-88 το Μαρούσι (φωτό)

Ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Α1 Basket League, επικρατώντας του Μαρουσίου (93-88) σε ένα παιχνίδι που κράτησε το “Δημήτρης Τόφαλος” σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η ομάδα της Πάτρας μπήκε αποφασισμένη να αντιδράσει μετά την εκτός έδρας ήττα στην πρεμιέρα και, με σταθερή άμυνα και ενέργεια από το δεύτερο δεκάλεπτο, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της.

Από την άλλη, το Μαρούσι, που προερχόταν επίσης από ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό (81-100, 5/10), πάλεψε σκληρά για την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Προμηθέας με οδηγούς τους Μακκάλουμ 19 , Χάμοντς 14 , Γκρέι και Κόλμανμε 13, πήρε μια σημαντική νίκη καθώς δίνει στον Προμηθέα ψυχολογία και σταθερότητα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Μαρτινάκος, Χατζημπαλίδης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-23, 42-37, 67-69,93-88

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Προμηθέας θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ (18/10 στις 19:30) ενώ το Μαρούσι υποδέχεται τον Άρη Betsson (18/10 στις 19:00).