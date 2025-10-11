Κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Αταμάν- Λύση και για τους υπόλοιπους προπονητές της Basket League από τη ΓΓΑ

Αναστάτωση έχει προκληθεί στις ομάδες της Basket League λίγες ώρες πριν από τη 2η αγωνιστική, λόγω του ζητήματος που έχει προκύψει με έξι προπονητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΓΓΑ για να βρίσκονται κανονικά στους πάγκους των ομάδων τους.

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση, με τον ΕΣΑΚΕ και την ΕΟΚ να βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Πολιτεία, προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση, ενόψει και του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής (12/10, 19:00), όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αφορούν την επίσημη αναγνώριση των προπονητικών πτυχίων και την τήρηση του νέου κανονιστικού πλαισίου για την παρουσία προπονητών στον πάγκο ομάδων της πρώτης κατηγορίας.

Με τη ΓΓΑ να ενημερώνει πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ήταν ο ένας εκ των έξι προπονητών που δε διέθετε τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές, οι οποίες έχουν τεθεί από πέρσι, με το θέμα να... σέρνεται χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση.

Η ΓΓΑ ενημέρωσε ότι ο Εργκίν Αταμάν έχει καταθέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, οπότε θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ενημέρωση της ΓΓΑ για τον Αταμάν

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».