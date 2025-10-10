Back to Top
Η Θύελλα Πατρών ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Παραστατίδη

Επίσημη ανακοίνωση

Η Θύελλα Πατρών ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου μεσοεπιθετικού Γιάννη Παραστατίδη!

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, με αξιοσημείωτη πορεία , έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της Θύελλας Πατρών, στο 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής προσθέτοντας εμπειρία, ποιότητα και δημιουργικότητα στο παιχνίδι μας.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες του τον καλωσορίζουν θερμά στην οικογένεια της Θύελλας και του εύχονται πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.

"Γιάννη, καλώς ήρθες στη Θύελλα Πατρών – καλή σεζόν και επίτευξη όλων των κοινών μας στόχων!".

