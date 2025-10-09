Ο πατρινός πυγμάχος Σάκης Πεφάνης επιστρέφει στο ρινγκ!

Μετά από απουσία τεσσάρων ετών ο Σάκης Πεφάνης επιστρέφει στο πυγμαχικό ρινγκ!

Ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος θα αγωνιστεί σε αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας που θα γίνει από την Gidakos team στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του τάε κβον ντο στο Παλαιό Φάληρο στις 16 Νοεμβρίου.

Παρά την απουσία του, είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς δεν σταμάτησε στιγμή τις προπονήσεις.

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: «Η πυγμαχία μου έσωσε την ζωή. Κάθε φορά που δεν ήμουν στα καλά μου αυτή ήταν εκεί να με αναγεννεί. Οσο δύσκολο άθλημα είναι τόσο σου δίνει κίνητρο να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Από τότε που έκανα την πυγμαχία τροπο ζωής και επάγγελμα, βρήκα πάλι τον εαυτό μου. Ποτέ μην τα παρατάτε ειδικά όταν κάτι το αγαπάτε και σας δίνει ζωή!!".

Ανήκει στο προπονητικό τιμ του Παναθηναϊκόυ, όπου και προπονείται με τον Μανώλη Λαβδακη, για τον οποίο έχει να πει τα καλύτερα και του Περσέα Γαλατσίου, ενώ υπήρξε καθόλη τη δεκαετία του ’10 ένας από τους πιο επιδραστικούς πυγμάχους.

Κατέκτησε δεκάδες νίκες, στέφθηκε 9 φορές πανελληνιονίκης και έγινε ένας από τους 30 μόλις πατρινούς πυγμάχους με χρυσό μετάλλιο στην Α’ elite κατηγορία.

Αναλυτικά:

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2019 Ανδρών 69 1 Παναχαϊκή

2018 Ανδρών 69 2 Παναθηναϊκός

2015 Ανδρών 64 2 ΠΥΓΜΗ

2015 Β' Κατηγορία 69 1 ΠΥΓΜΗ

2012 Ανδρών 64 2 ΕΑΠ

2012 Β' Κατηγορία 64 1 ΕΑΠ

2011 Εφήβων 64 1 ΕΑΠ

2010 Εφήβων 64 2 ΕΑΠ