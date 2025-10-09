Back to Top
4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Διά ζώσης οι 250 έξτρα τελευταίες εγγραφές- δηλώσεις συμμετοχής

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» αναγνωρίζοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου για τον Αγώνα αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα για 250 έξτρα τελευταίες εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έχουν «κλειδώσει» από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Όμως οι 250  έξτρα τελευταίες εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν αποκλειστικα διά ζώσης παράλληλα, με την παράδοση των αριθμών και λοιπού εξοπλισμού για τον Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό αθλητικό κέντρο Λαδόπουλου (τέρμα Ηλέκτρας) την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 12.00-21.00 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 09.00-12.00.

Αυτές οι 250 έξτρα τελευταίες εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής θα διατίθενται μέχρι να εξαντληθούν και αφορούν στον Ημιμαραθώνιο και το αγώνισμα των 5.000 μ.

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

Συνδιοργανωτές του Αγώνα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο ΑΓΣ Άτλας, ενώ διοργανώνεται υπό τη αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΣΕΓΑΣ. Μεγάλος χορηγός είναι ο Coffee Island, silver sponsor η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές ο ΟΛΠΑ και η ΠΕΔ και χορηγοί οι ΛΟΥΞ, Dole (μπανάνες), Saucony, Euronuts (Ηλίας Μπακάλης/Ξηροί Καρποί), Olympian Spirit (Οικονομόπουλος Βασίλης, ηλεκτρολύτες, ενεργειακά Gel), Trigas Nephros, Trigas Health.

