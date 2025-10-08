Φιλικός αγώνας δύο ιστορικών γυναικείων ομάδων βόλεϊ της Πελοποννήσου

Ένας σπουδαίος φιλικός αγώνας βόλεϊ γυναικών θα διεξαχθεί στο ουδέτερο γήπεδο της Ζαχάρως, ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες του ελληνικού Βόλεϊ, του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ. και της Παναχαϊκής Γ.Ε., στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο αγώνας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17:00, αναμένεται να αποτελέσει ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου, με έντονο ρυθμό και πλούσιο θέαμα, καθώς και μια εξαιρετική ευκαιρία για το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά αθλήτριες με εμπειρία, ταλέντο και πάθος για το άθλημα.

Η διοργάνωση του φιλικού αυτού αγώνα αποτελεί επίσης, μια όμορφη ευκαιρία για τη νεολαία και την τοπική κοινωνία να έρθουν πιο κοντά στο βόλεϊ και στις αξίες του αθλητισμού, να εμπνευστούν από τα πρότυπα των αθλητριών και να γνωρίσουν το πνεύμα συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας που χαρακτηρίζει το άθλημα.

Η ΕΣΠΕΠ και οι διοικήσεις των δύο συλλόγων ευχαριστούν θερμά το Δήμο Ζαχάρως για τη φιλοξενία, τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη συνεχή στήριξη προς τον αθλητισμό και το γυναικείο βόλεϊ.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.