Πανέτοιμος ο Εύμαχος Πάτρας για το Κύπελλο Ελλάδας

Η αγωνιστική ομάδα του Εύμαχου Πατρών μας για ακόμη μια φορά θα δώσει δυνατό παρόν στο Κύπελλο Ελλάδας Muaythai το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο "Γ. Στεφανόπουλος" Περιστερίου αυτό το Σαββατοκύριακο (11-12 Οκτ).

Η αποστολή του συλλόγου αποτελείται από 9 αθλητές, 1 προπονητή , 4 βοηθούς και 2 διαιτητές, οι οποίοι θα δώσουν το παρών στη διοργάνωση με στόχο την αγωνιστική διάκριση αλλά και την προβολή του Muay thai σε εθνικό επίπεδο.

Αρχηγός της αποστολής είναι ο Δήμος Ασημακόπουλος. Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος είναι :

-Παναγιώτης Βορίσης

-Παναγιώτης Κούσης

-Δημήτρης Αντωνόπουλος

-Λαμπρινή Κυριακοπούλου

-Μαριάννα Παπαβασιλείου

-Άννα Μαρία Παντελη

-Παναγιώτης Πανάγαρης

-Χαράλαμπος Πάτσουρας

-Ιζαμπέλα Νικολλάρι

O ι τεχνικοί διαιτητές που θα στηρίξουν τη διοργάνωση από τοn Εύμαχο είναι:

- Διονυσία Βιολετη

- Mia Majestic

Οι αθλητές έχουν προετοιμαστεί σκληρά τους τελευταίους μήνες, δείχνοντας πειθαρχία, ήθος και αφοσίωση στις αρχές του αθλήματος. Η συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία του συλλόγου και απόδειξη της σταθερής ανάπτυξης του Muaythai στην Πάτρα.