4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ο Δήμος στην μεγάλη διοργάνωση

«Αθόρυβη» όσο και ουσιαστική μπορεί να χαρακτηριστεί η συμβολή του Δήμου Πατρέων στην οργανωτική προσπάθεια του 4ου νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Πάτρας.

Η συμβολή του Δήμου και των διαφόρων Υπηρεσιών του σε μια τόσο σύνθετη και πολύπλευρη διοργάνωση όπως ένας ημιμαραθώνιος αγώνας στους δρόμους της πόλης, είναι δεδομένη και μεγάλη.

Ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε πλήρως σε ότι του έχει ζητηθεί. Είναι στο πλευρό των διοργανωτών του ΑΟ Κούρος Πατρών, οι όποιοι και δημόσια εκφράζουν τις ευχαριστίες τους.

Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Μετα από τέσσερα χρόνια ο φαντασμαγορικός 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας "Φάνης Τσιμιγκάτος" βρίσκεται στο διάδρομο απογείωσης του.

Δέκα ημερες πριν τη διεξαγωγή του έγινε sold out με τις συμμετοχές και στα τρία αγωνλισματα να εκτοξεύονται στις 3 χιλ., που αποτελεί ρεκόρ.

Με συντονισμένες προσπάθειες του Διευθυντή του Αγώνα Γιώργου Παπανδρεόπουλου και του Τεχνικού Συμβούλου Κώστα Μπούσια εξασφαλίστηκαν άλλες 250 θέσεις για να καλυφθεί μέρος της μεγάλης ζήτησης.

Η Οργανωτική Επιτροπή από την επόμενη ημέρα του Αγώνα, θα επεξεργαστεί σχέδιο αύξησης της δυναμικότητας του, με στόχο τις πέντε χιλιάδες συμμετοχές!», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος