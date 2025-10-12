Δεύτερη συνεχόμενη ήττα η Παναχαϊκή, 1-0 στη Ζάκυνθο * Νίκες για Θύελλα - Παναιγιάλειο

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας
Μετά τον Πύργο η Παναχαϊκή γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής, χάνοντας το μεσημέρι της Κυριακής στη Ζάκυνθο με 1-0, για την 4η αγωνιστική (4ος εκ των 6 ομίλων). Εχει πλέον τρεις ήττες σε πέντε επίσημα παιχνίδια φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.
Σκόρερ ο Σίλβα στο 43′, φωνάζει για το πέναλτι που κέρδισε η Ζάκυνθος αλλά απέκρουσε ο Γεωργόπουλος η Πατρινή ομάδα.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Κουζής (67’ Βερβίτας), Σμπόρας, Αγουρίδης, Γασπαρινάτος (46’ Καμπεράι), Σταθόπουλος, Πετράτος, Ψυχογιός (67’ Γερολυμάτος), Δαραμούσκας (46’ Μπούρδος), Νιφορόπουλος, Κουτσιούδης (73’ Ντούνης).
* Η Θύελλα Πατρών λύγισε τον Πανγυθεατικό με 2-1 στην Πάτρα. Οι «κυανόλευκοι» ανέτρεψαν το σκορ με γκολ στο 62’ με Πιστικό και στο 73’ με Σκεπετάρη.
* Ο Παναιγιάλειος πέρασε με «διπλό» από το Κιάτο, επικρατώντας του Πέλοπα με 0-2. Ο Φωκαΐδης άνοιξε το σκορ στο 36’, ενώ το 0-2 ήρθε στο 88’ ύστερα από αυτογκόλ, επισφραγίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη των «μελανόλευκων».
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ος όμιλος
Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός [] 2-1 (62' Πιστικός, 73' Σκεπετάρης / 31' Μαλτέζος)
Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης 0-2 (43' Ξιφιλίνος, 50' Ηλιόπουλος)
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-2 (36' Φωκαΐδης, 88' αυτογκόλ)
ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος 0-1 (10' Μακρής)
Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος [] 1-1 (59' Δημητρίου / 21' Χαρίτος)
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναχαϊκή 1-0 (44' Ιβάν Σίλβα)
ΕΠΟΜΕΝΗ
5η Αγωνιστική
19/10/2025, 16:00
Πανγυθεατικός - ΑΟ Μιλτιάδης
Παναιγιάλειος - Θύελλα Πατρών
Πύργος - Ερμής Μελιγούς
ΠΑΣ Κόρινθος - Πέλοψ Κιάτου
Ζάκυνθος - ΑΟ Λουτρακίου
Παναχαϊκή - Πανθουριακός
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr