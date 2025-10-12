Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα η Παναχαϊκή, 1-0 στη Ζάκυνθο * Νίκες για Θύελλα - Παναιγιάλειο

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα η Παναχαϊκή, 1-0...

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας

Μετά τον Πύργο η Παναχαϊκή γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής, χάνοντας το μεσημέρι της Κυριακής στη Ζάκυνθο με 1-0, για την 4η αγωνιστική (4ος εκ των 6 ομίλων). Εχει πλέον τρεις ήττες σε πέντε επίσημα παιχνίδια φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

Σκόρερ ο Σίλβα στο 43′, φωνάζει για το πέναλτι που κέρδισε η Ζάκυνθος αλλά απέκρουσε ο Γεωργόπουλος η Πατρινή ομάδα.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Κουζής (67’ Βερβίτας), Σμπόρας, Αγουρίδης, Γασπαρινάτος (46’ Καμπεράι), Σταθόπουλος, Πετράτος, Ψυχογιός (67’ Γερολυμάτος), Δαραμούσκας (46’ Μπούρδος), Νιφορόπουλος, Κουτσιούδης (73’ Ντούνης).

* Η Θύελλα Πατρών λύγισε τον Πανγυθεατικό με 2-1 στην Πάτρα. Οι «κυανόλευκοι» ανέτρεψαν το σκορ με γκολ στο 62’ με Πιστικό και στο 73’ με Σκεπετάρη.

* Ο Παναιγιάλειος πέρασε με «διπλό» από το Κιάτο, επικρατώντας του Πέλοπα με 0-2. Ο Φωκαΐδης άνοιξε το σκορ στο 36’, ενώ το 0-2 ήρθε στο 88’ ύστερα από αυτογκόλ, επισφραγίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη των «μελανόλευκων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ος όμιλος
Θύελλα Πατρών – Πανγυθεατικός [] 2-1 (62' Πιστικός, 73' Σκεπετάρης / 31' Μαλτέζος)
Ερμής Μελιγούς – ΑΟ Μιλτιάδης 0-2 (43' Ξιφιλίνος, 50' Ηλιόπουλος)
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος 0-2 (36' Φωκαΐδης, 88' αυτογκόλ)
ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος 0-1 (10' Μακρής)
Πανθουριακός – ΠΑΣ Κόρινθος [] 1-1 (59' Δημητρίου / 21' Χαρίτος)
ΑΠΣ Ζάκυνθος – Παναχαϊκή 1-0 (44' Ιβάν Σίλβα)

ΕΠΟΜΕΝΗ
5η Αγωνιστική
19/10/2025, 16:00
Πανγυθεατικός - ΑΟ Μιλτιάδης
Παναιγιάλειος - Θύελλα Πατρών
Πύργος - Ερμής Μελιγούς
ΠΑΣ Κόρινθος - Πέλοψ Κιάτου
Ζάκυνθος - ΑΟ Λουτρακίου
Παναχαϊκή - Πανθουριακός

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής Παναχαϊκή Θύελλα Πατρών Αίγιο Παναιγιάλειος

Sports