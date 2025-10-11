O Απόλλων Πατρών νίκησε εύκολα 86-71 το Παγκράτι (βίντεο)- Ήττα για τον Γλαύκο

Πρώτη νίκη
Το Παγκράτι έβαλε δύσκολα στον Απόλλωνα Πάτρας στη Περιβόλα όταν και προηγήθηκε με 27-30 αλλά το δυνατό τελείωμα των «μελανόλευκων» στο κλείσιμο του ημιχρόνου (41-33) και η κυριαρχία των Κώττα και Μανάκα το οδήγησαν στο 86-71.
Πρώτη ήττα στην Καλλιθέα για την Ένωση.
Έσπερος Καλλιθέας vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 66 - 60 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-33 (ημιχ.), 55-43, 66-60.
Κλειστό Δ.Γ. “Έσπερος” - 2η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1
2ος Όμιλος (2η αγωνιστική)
Σάββατο 11/10
Ηλυσιακός-Πανελευσινιακός 86-71
Έσπερος - Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 66-60
ΝΟ Σαρωνίδας-Εθνικός Λιβαδειάς 84-74
Απόλλων Πατρών-Παγκράτι 86-71
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Κρόνος Αγ. Δημητρίου
Κυριακή 12/10
Promitheas Park 16.30 EA Προμηθέας 2014-Ιόνιος
ΕΠΟΜΕΝΗ - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
18/10/2025
17:00
2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ"
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
18/10/2025
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
18/10/2025
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
18/10/2025
17:00
Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
18/10/2025
17:00
Ν. ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
18/10/2025
19:00
ΜΕΤΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ/ΑΟΠΑ
ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ
12/10/2025 16:30 PROMITHEAS PARK
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 - ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr