ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
O Απόλλων Πατρών νίκησε εύκολα 86-71 το Παγκράτι (βίντεο)- Ήττα για τον Γλαύκο

Πρώτη νίκη

Το Παγκράτι έβαλε δύσκολα στον Απόλλωνα Πάτρας στη Περιβόλα όταν και προηγήθηκε με 27-30 αλλά το δυνατό τελείωμα των «μελανόλευκων» στο κλείσιμο του ημιχρόνου (41-33) και η κυριαρχία των Κώττα και Μανάκα το οδήγησαν στο 86-71.

Η στατιστική του αγώνα

Πρώτη ήττα στην Καλλιθέα για την Ένωση.
Έσπερος Καλλιθέας vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 66 - 60 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-33 (ημιχ.), 55-43, 66-60.
Κλειστό Δ.Γ. “Έσπερος” - 2η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1

2ος Όμιλος (2η αγωνιστική)

Σάββατο 11/10

Ηλυσιακός-Πανελευσινιακός 86-71

Έσπερος - Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 66-60

ΝΟ Σαρωνίδας-Εθνικός Λιβαδειάς 84-74

Απόλλων Πατρών-Παγκράτι 86-71

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Κυριακή 12/10

Promitheas Park 16.30 EA Προμηθέας 2014-Ιόνιος

ΕΠΟΜΕΝΗ - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

18/10/2025
17:00
2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ"
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
18/10/2025
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
18/10/2025
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
18/10/2025
17:00
Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
18/10/2025
17:00
Ν. ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
18/10/2025
19:00
ΜΕΤΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ/ΑΟΠΑ

ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ

12/10/2025 16:30 PROMITHEAS PARK

ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 - ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόλλων Πατρών Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Προμηθέας 2014 40ό πρωτάθλημα National League

