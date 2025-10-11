O Απόλλων Πατρών νίκησε εύκολα 86-71 το Παγκράτι (βίντεο)- Ήττα για τον Γλαύκο

Το Παγκράτι έβαλε δύσκολα στον Απόλλωνα Πάτρας στη Περιβόλα όταν και προηγήθηκε με 27-30 αλλά το δυνατό τελείωμα των «μελανόλευκων» στο κλείσιμο του ημιχρόνου (41-33) και η κυριαρχία των Κώττα και Μανάκα το οδήγησαν στο 86-71.

Η στατιστική του αγώνα

Πρώτη ήττα στην Καλλιθέα για την Ένωση.

Έσπερος Καλλιθέας vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 66 - 60 (Τελικό)

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-33 (ημιχ.), 55-43, 66-60.

Κλειστό Δ.Γ. “Έσπερος” - 2η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1

2ος Όμιλος (2η αγωνιστική)

Σάββατο 11/10

Ηλυσιακός-Πανελευσινιακός 86-71

Έσπερος - Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 66-60

ΝΟ Σαρωνίδας-Εθνικός Λιβαδειάς 84-74

Απόλλων Πατρών-Παγκράτι 86-71

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Κυριακή 12/10

Promitheas Park 16.30 EA Προμηθέας 2014-Ιόνιος

18/10/2025

17:00

2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ"

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

18/10/2025

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ

Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

18/10/2025

17:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014

18/10/2025

17:00

Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

18/10/2025

17:00

Ν. ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

18/10/2025

19:00

ΜΕΤΣ

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ