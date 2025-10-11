Ξεκίνησαν τα μαθήματα κολύμβησης Δημοτικών Σχολείων Αχαΐας

Με ενθουσιασμό και χαμόγελα έκαναν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 τις πρώτες βουτιές τους μαθητές και μαθήτριες από Δημοτικά Σχολεία της Αχαΐας στην πισίνα του κολυμβητηρίου «Ολυμπιονίκης Αντώνης Πεπανός» του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Ξεκίνησε έτσι η εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2025-26, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας Δρ. Νικόλαο Κλάδη, να εκφράζει την ικανοποίησή του.

Η κολύμβηση αποτελεί, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ένα από τα αντικείμενα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, και η ενσωμάτωση της στο σχολικό πρόγραμμα αποσκοπεί:

στην εκπαίδευση των μαθητών/-τριών στις βασικές δεξιότητες κολύμβησης,

στην ανάπτυξη της φυσικής τους κατάστασης,

στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους στο νερό και

στην καλλιέργεια της αγάπης τους για αυτήν, καθώς είναι ένα άθλημα ευεργετικό για την υγεία και την ευεξία.

Η συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα κολύμβησης προσφέρει πληθώρα οφελών, όπως:

Ανάπτυξη φυσικών δεξιοτήτων: Η κολύμβηση βοηθά στη βελτίωση της αντοχής, της δύναμης και του συντονισμού.

Ασφάλεια στο νερό: Μαθαίνοντας να κολυμπούν, τα παιδιά αποκτούν γνώση και αυτοπεποίθηση για να είναι ασφαλή σε περιβάλλοντα με νερό.

Κοινωνικοποίηση: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συνεργάζονται.

Ψυχική ευεξία: Η Κολύμβηση είναι γνωστό ότι μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεση.

Όσον αφορά την εφαρμογή της, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις.

Συμμετέχουν μαθητές/τριες των Γ΄ τάξεων, και όπου είναι δυνατόν και των Δ΄ τάξεων, των δημοτικών σχολείων που απέχουν έως 25 χλμ. από το κολυμβητήριο, με τη μεταφορά τους να είναι δωρεάν.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε τριμηνιαίους κύκλους, όπου κάθε σχολείο κάνει το δυνατόν δέκα δίωρα μαθήματα. Η διδασκαλία γίνεται σε μικρά τμήματα, με τήρηση της αναλογίας εκπαιδευτών και συμμετεχόντων, εφαρμόζοντας αυξημένα μέτρα εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία των παιδιών.

Με εξειδικευμένους εκπαιδευτές και σε ασφαλές περιβάλλον, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από ένα βιωματικό και παιδαγωγικά κατάλληλο πλαίσιο, να μετατρέψουν την εμπειρία της κολύμβησης σε ευκαιρία χαράς, γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης, έξω από τα στενά όρια της τάξης.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς τη διοίκηση του ΠΕΑΚ Πάτρας που φρόντισε, ώστε το Κολυμβητήριο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει με τον καλύτερο τρόπο τους/τις μικρούς/ές μαθητές/τριες.