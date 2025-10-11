Με μεγάλη συμμετοχή ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος» - ΦΩΤΟ

Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγωνισμάτων στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιείται ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», συγκεντρώνοντας εκατοντάδες δρομείς και φίλους του αθλητισμού από την Πάτρα και όλη την Ελλάδα.
Η διοργάνωση τελείται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, και συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Πατρέων και τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας “Κούρος”. Ο αγώνας ειναι αφιερωμένος στη μνήμη του Πατρινού μαραθωνοδρόμου Φάνη Τσιμιγκάτου, τιμώντας τη σπουδαία προσφορά του στον αθλητισμό.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να τρέξουν σε τρία αγωνίσματα:
Ημιμαραθώνιο δρόμο 21.097 μέτρων, για αθλητές γεννημένους το 2007 και νωρίτερα.
Αγώνα δρόμου 5.000 μέτρων, για άτομα γεννημένα το 2013 και παλαιότερα.
Αγώνα δρόμου 1.000 μέτρων για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (γεννηθέντες το 2014–2016) και για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγωνισμάτων πραγματοποιούνται στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας, δίπλα από το Κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, σε μία ατμοσφαιρική διαδρομή δίπλα στη θάλασσα.
