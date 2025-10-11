Ο ΝΟΠ βαριά ήττα 25-4 στον ΠΑΟ (ΒΙΝΤΕΟ)- Ήττες για ΝΕΠ-ΝΟΠ στην Α1 γυναικών

Εύκολο έργο είχε στο Σεράφειο κολυμβητήριο, το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τον ΝΟΠ, αφού επικράτησε με 25-4, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου στο πρωτάθλημα Waterpolo League Ανδρών.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα του Δημήτρη Μάζη κράτησε ανέπαφη την εστία της στα πρώτα 16 λεπτά του παιχνιδιού, οπότε και προηγήθηκε με 9-0, ενώ σε όλα τα οκτάλεπτα πέτυχε τουλάχιστον πέντε γκολ. Οι «πράσινοι» επέβαλλαν το ρυθμό τους με τη διαφορά στο σκορ να φθάνει ακόμη και στο +21 (25-4).

Κορυφαίος του «τριφυλλιού» ήταν ο Νίκος Παπασηφάκης, ο οποίος βρήκε στόχο έξι φορές, ενώ από τέσσερις φορές σκόραραν ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Ντούσαν Μπανίσεβιτς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 25-4

Οκτάλεπτα: 5-0, 7-1, 8-2, 5-1

Διαιτητές: Στέφανος Βόσικας, Ανδρέας Κατσώνης.

Διαιτητές: Στέφανος Βόσικας, Ανδρέας Κατσώνης.

Αλυτάρχης: Φίλιππος Κούκιος.

Στο ματς αγωνίστηκε και ο Διονύσης Τουντόπουλος, ο νεαρότερος όλων! Είναι μόλις 14 ετών, 9 μηνών και 14 ημερών, ένας από τους ελάχιστους στην ιστορία του ΝΟΠ που φόρεσαν το σκουφάκι του σε επίσημο παιχνίδι! Ξεπέρασε έτσι τόσο τον μεγαλύτερο αδελφό του Παναγιώτη (εκτός αποστολής) που έκανε ντεμπούτο πέρυσι σε ηλικία 15 ετών, 9 μηνών και 3 ημερών, αλλά και τον πατέρα του (μέλος του Ομίλου και πρώην διεθνής άσος στην «μεγάλη» ομάδα), Βασίλη Τουντόπουλου, που είχε πρωτο-αγωνιστεί 15 ετών και 10 μηνών!

Από τους τερματοφύλακες, το σχετικό ρεκόρ έχει ο Κώστας Λιμαράκης, που φέτος αγωνίζεται στον Απόλλωνα και είναι 26 ετών. Ο Λιμαράκης γεννήθηκε 14-8-1999 και προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα το 2011-’12, χωρίς καμία συμμετοχή. Επαιξε όμως στην Α1 τη σεζόν 2012-13 (5 συμμετοχές). Έκανε ντεμπούτο την 6η αγωνιστική, ΝΟΠ - Ολυμπιακός 5-13, στις 14 Δεκεμβρίου 2012. Ηταν 13 ετών και 4 μηνών ακριβώς!

* Δεν αγωνίστηκε ο αρχηγός Βασίλης Κανελλόπουλος που την ίδια ώρα ήταν στη Βουλιαγμένη (προπονητής των κοριτσιών). Αρχηγός ήταν ο Νίκος Ανδρικόπουλος.

* Ντεμπούτο με την ανδρική ομάδαέκανε και Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, περιφερειακός, γεννημένος στις 21-10-2009!!







ΚΑΚΟΣ ΜΠΕΛΑΣ Ο ΠΑΟ

Διαχρονικά στην ιστορία του ΝΟΠ:

- Μεγαλύτερη σε διαφορά ήττα εντός έδρας στο πρωτάθλημα το 4-31 από τον ΠΑΟ (2012-2013 στο ΟΑΚΑ όμως)

- Μεγαλύτερη σε διαφορά εκτός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα, το 28-3 από τον Παναθηναϊκό το 2013.





ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Έβαλε τις βάσεις από το πρώτο μέρος ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair, νίκησε 12-7 στο «Αντώνης Πεπανός» την ΝΕΠ και σημείωσε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Water Polo League Women.

Η φιλοξενούμενη ομάδα πήρε από το ξεκίνημα διαφορά στο σκορ που σταδιακά όχι μόνο συντήρησε αλλά αύξησε.

Από τρία τέρματα σημείωσαν οι Σεσίλια Τέρνερ, Ραφαέλα Σαλταμανίκα.

Οκτάλεπτα: 1-2, 1-4, 1-3, 4-3

Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης – Αιγέας Παντελής

Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης – Αιγέας Παντελής

ΗΤΤΑ ΝΟΠ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΒ

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης επικράτησε εύκολα του νεοφώτιστου στη μεγάλη κατηγορία ΝΟ Πατρών με 23-7, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών, που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Λαιμού, το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), πετυχαίνοντας, συγχρόνως, την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχες φρόντισαν από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους και να εξασφαλίσουν διαφορά στο σκορ. Κάτι που έδωσε την δυνατότητα στην τεχνικό της ομάδας, Κική Λιόση, να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στις παίκτριές της. Μάλιστα, οι δώδεκα από αυτές κατάφεραν να σκοράρουν, με την Δέσποινα Ανδρεάδη να πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ (4).

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 23-7

Οκτάλεπτα: 8-2, 4-3, 6-1, 5-1

Διαιτητές: Θεοδώρα Μιχαηλίδου – Γιάννης Τσότρας

ΧΟΡΗΓΟΣ: Η εταιρία Λαζανάς είναι ο σημαντικός χορηγός για τις μετακινήσεις της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ, που ευχαριστούμε θερμά. Να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι χωρίς την ευγενική συνδρομή και σημαντική προσφορά των φίλων, υποστηρικτών και χορηγών του ΝΟΠ, η παρουσία των ομάδων μας στα πρωταθλήματα της Α1 θα ήταν πολύ δύσκολη και διαφορετική!