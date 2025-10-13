Οι Αθλητικοί Συντάκτες για τον καρκίνο του μαστού

Πρωτοβουλία του ΠΣΑΤ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «PasSport for Life» και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία συνδιοργανώνουν εσπερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στις 18:30. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Γεώργιος Αναστασόπουλος» της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος).
Στη διάρκεια της εσπερίδας θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, την ενημέρωση για τις μεθόδους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, συμβουλές για την αντιμετώπιση της ασθένειας και την υποστήριξη της ασθενούς, ενώ θα ακουστούν και βιωματικές ιστορίες.
Στο πρώτο πάνελ, θα μετάσχουν οι εξής ομιλητές:
Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Χειρουργός Μαστού και Διευθυντής Κλινικής Μαστού στην Ευρωκλινική Αθηνών
Ομιλία: «Τι ξέρουμε και γιατί αισιοδοξούμε για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού»
Dr. Δημήτρης Νασίκας, Γενικός Χειρουργός με εξειδίκευση στη Χειρουργική Μαστού, Επιμελητής Γ ́ Κλινικής Μαστού Metropolitan General και Εξωτερικός συνεργάτης ΙΑΣΩ
Ομιλία: «Καρκίνος Μαστού: Νεότερα δεδομένα Πρόληψης, Επιδημιολογίας και Αντιμετώπισης»
Μοσχούλα Μπέστα, Σύμβουλος Αυτοβελτίωσης, NLP Practitioner, Life & Health Coach και survivor καρκίνου μαστού
Ομιλία: «Ανθίζοντας μέσα στη θύελλα του καρκίνου»
Τένια Μακρή, οικογενειακή σύμβουλος και συγγραφέας
Στο δεύτερο πάνελ, θα μετάσχουν οι εξής ομιλήτριες:
Εύη Μωραϊτίδου, πρόεδρος Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού χωριού και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
Μαρία Πολύζου, σύμβουλος Υπουργού Αθλητισμού και OLY-Marathon Record Holder.
Όλγα Βασδέκη, ολυμπιονίκης τριπλούν.
Θεανώ Ζαγκλιβέρη, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.
Το δεύτερο πάνελ θα συντονίσει η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, δημοσιογράφος και μέλος του Δ.Σ. του ΠΣΑΤ.
Στο χώρο της εκδήλωσης, θα φιλοξενηθεί εικαστική έκθεση με τίτλο «Μαστογραφίες», ενώ θα προβληθεί και ολιγόλεπτο βίντεο με τα έργα της έκθεσης.
