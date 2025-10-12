Δανία - Ελλάδα 3-1: Τίτλοι τέλους για το Μουντιάλ 2026

Οδυνηρή ήττα στην Κοπεγχάγη για την Εθνική
Ένα καταστροφικό ημίχρονο, δεν άφησε καμία τύχη στην Εθνική ποδοσφαίρου στην Κοπεγχάγη.
Η Ελλάδα μπήκε καλά στο ματς, αλλά έκανε λάθη και “δώρα” στους παίκτες της Δανίας, που τα μετέτρεψαν σε γκολ για το τελικό 3-1. Η ήττα αυτή, “σφράγισε” και τον αποκλεισμό της γαλανόλευκης από τα τελικά του Μουντιάλ 2026.
Η Εθνική ποδοσφαίρου έβαλε τον πήχη ψηλά, μετά τη νίκη επί της Λευκορωσίας (5-1) στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να δείξει συνέπεια και σταθερότητα. Η Δανία τη νίκησε τόσο στο “Καραϊσκάκης” (0-3) τον Σεπτέμβριο, όσο και το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) στη Κοπεγχάγη (3-1), ενώ στο ενδιάμεσο η Σκωτία επικράτησε της Ελλάδας με 3-1 στη Γλασκώβη. Έτσι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς “μέτρησε” 3 σερί ήττες στο 3ο όμιλο και -σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα- αποκλείστηκε μαθηματικά από τα τελικά της διοργάνωσης.
Το 1-0 των Δανών ήρθε από απίθανο “δώρο” του Ζαφείρη, στο 2-0 η Εθνική “πληγωθήκαμε” πάλι σε στατική φάση, ενώ στο 3-0 υπήρξε λάθος και “δώρο” από τον Κουλιεράκη. Έτσι, η… ιστορία έγραψε μια ακόμα αποτυχημένη προσπάθεια της γαλανόλευκης, για πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση, χωρίς όμως να “σβήνουμε” το γεγονός πως η ομάδα έδειξε καλύτερη αγωνιστική εικόνα, παίζοντας θελκτικό ποδόσφαιρο και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.
Ο Τζόλης σημείωσε το μοναδικό γκολ της γαλανόλευκης στην Κοπεγχάγη, το πρώτο που δέχεται η Δανία σε αυτή τη διαδικασία.
