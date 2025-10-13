Συνάντηση Πέτρου Ψωμά με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών- ΦΩΤΟ

Αντιπροσωπεία της δημοτικής παράταξης σπιράλ επισκέφτηκε τα γραφεία του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Αχαΐας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του, να περιηγηθεί στην έκθεση ντοκουμέντων και να ενημερωθεί για τις δράσεις, τις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες.

Στη συνάντηση με τον Τάκη Λαμπρόπουλο τον επικεφαλής της παράταξης Πέτρο Ψωμά συνόδευσαν ο Μάκης Κουλούρης, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Αθλητισμός και ο Γιώργος Μπατάλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων είναι ιδιαίτερα δραστήριος και με πολλά ενεργά μέλη από την ποδοσφαιρική κοινότητα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Διαθέτει ένα πλούσιο ιστορικό αρχείο το οποίο εκτίθεται σε μια μικρή –για τον όγκο του υλικού και την παράδοση του τοπικού μας ποδοσφαίρου- αίθουσα του Σταδίου.

Οι άνθρωποι του σπιράλ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν, να θαυμάσουν σπάνιο αντικείμενα της αθλητικής μας ιστορίας (μπάλες, κύπελλα, σημαίες, πλακέτες, αντικείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες κλπ) και να συζητήσουν με τον Τάκη Λαμπρόπουλο για τις ιδέες και τις προτάσεις του.

«Μας χαροποιεί το ότι μαθητές, αθλητές και κοινό επισκέπτονται αυτή την καλαίσθητη έκθεση και ενημερώνονται για την ποδοσφαιρική ιστορία της Πάτρας» δήλωσε ο Πέτρος Ψωμάς, συμπληρώνοντας πως «θα ήταν προτιμότερο ένας τέτοιος χώρος να ήταν μουσειακός, κεντρικός, μεγαλύτερος, προβεβλημένος και μελλοντικά –με δημοτική ευθύνη- τα εκθέματα του να κοσμούσαν την Αθλητική Πτέρυγα του “Μουσείου Πόλεως Πατρών”, που είναι μια αναγκαιότητα της πόλης και αποτελεί όραμα του σπιράλ και πολλών Πατρινών». Μια τέτοια προοπτική βρίσκει σύμφωνους τους Παλαίμαχους που με προσωπική προσπάθεια έχουν συγκεντρώσει όλο αυτό το πολύτιμο υλικό.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης το σπιράλ κάνει έκκληση προς την δημοτική αρχή και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού να στηρίξει τον Σύλλογο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Πάτρας που μέσα από τις δράσεις του λειτουργεί συχνά ως πρεσβευτής του τοπικού ποδοσφαίρου και της πόλης των Πατρών, καθώς και να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο άμεσης μεταφοράς της έκθεσης σε έναν επισκέψιμο δημοτικό χώρο.