Ο ΣΔΥ Πατρών στήριξε το «Σπάρταθλο»!

Για ακόμη μια χρονιά το μέλος του ΣΔΥΠ κ ταμίας του συλλόγου μας κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία συμμετείχε στη διοργάνωση Σπάρταθλον στελεχώνοντας τον Σταθμό Νο50 τροφοδοσίας κ ανεφοδιασμού των αθλητών στο 166ο χιλιόμετρο της ιστορικής διαδρομής Αθήνα -Σπαρτη, μεταξύ Σάγκα κ Νεστάνης στην Αρκαδία ,προβάλλοντας τον σύλλογό!

Τον σταθμό Νο 50 στελέχωσαν μαζί με την κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία το μέλος του ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος κ ο αθλητής του Αθηνόδωρου Αιγίου ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.Αξιζει να σημειωθεί ότι η στελέχωση σταθμού τροφοδοσίας στο Σπάρταθλον τα τελευταία χρόνια είναι μια προσωπική πρωτοβουλία της ταμίας του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας.Η κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ παρευρέθηκε κ στην εκδήλωση που ακολούθησε του αγώνα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα όπου βραβεύτηκαν οι αθλητές του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2025.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει τα μέλη του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία κ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο καθώς κ τον ΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Δημήτρη για την στελέχωση του σταθμού Νο50 τροφοδοσίας του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ κ ιδιαίτερα την κ.Σπυροπουλου που με δική της πρωτοβουλία κάθε χρόνο βοηθάει στην διοργάνωση στελεχώνοντας σταθμό τροφοδοσίας προβάλλοντας ταυτόχρονα τον Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας . Επίσης, συγχαίρουμε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στο 43ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.