Τι ακολουθεί για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου - Με αυτή την ποινή κινδυνεύει, αν κριθεί ένοχος

Ο πρώην δούκας της Υόρκης, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, συνελήφθη ως ύποπτος για κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος, έπειτα από τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών φέρονται να δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, διαβίβασε στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα και εμπορικές πληροφορίες.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ αρνείται σταθερά κάθε παράνομη πράξη.

Ο πρώην πρίγκιπας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η ακριβής τοποθεσία κράτησής του, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση ανέφερε:

«Σήμερα (19/2) συλλάβαμε έναν άνδρα περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ, ως ύποπτο για κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος, και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα κατονομάσουμε τον συλληφθέντα, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι η υπόθεση είναι πλέον ενεργή και απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφευχθεί η περιφρόνηση του δικαστηρίου».

Σημειώνεται πως ούτε ο Βασιλιάς Κάρολος, ούτε το Μπάκινγχαμ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την σύλληψη του Άντριου.

Τι φέρονται να δείχνουν τα έγγραφα

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ υπηρέτησε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 έως το 2011. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου ταξίδευε διεθνώς και είχε προνομιακή πρόσβαση σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιχειρηματικές επαφές παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία:

Στις 7 Οκτωβρίου 2010 φέρεται να απέστειλε στον Τζέφρι Έπσταϊν λεπτομέρειες για προγραμματισμένα επίσημα ταξίδια του ως εμπορικού απεσταλμένου στη Σιγκαπούρη, στο Βιετνάμ, στη Σενζέν της Κίνας και στο Χονγκ Κονγκ, όπου τον συνόδευαν επιχειρηματικοί συνεργάτες του Έπσταϊν.

Στις 30 Νοεμβρίου 2010 φέρεται να προώθησε στον Έπσταϊν επίσημες εκθέσεις για τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες του είχαν αποσταλεί από τον τότε ειδικό βοηθό του, Αμίτ Πατέλ, μόλις πέντε λεπτά αφότου τις έλαβε.

Τα έγγραφα φαίνεται επίσης να δείχνουν ότι προώθησε στον Έπσταϊν πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες σε χρυσό και ουράνιο στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που είχε προετοιμαστεί για τον Άντριου από Βρετανούς αξιωματούχους, όταν ήταν εμπορικός απεσταλμένος, και όπως μετέδωσε το BBC (Βρετανική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία), το έγγραφο φέρεται να προωθήθηκε στον Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2010 και περιλάμβανε κατάλογο «εμπορικών ευκαιριών υψηλής αξίας» στην επαρχία Χελμάντ.

Βάσει των επίσημων κατευθυντήριων οδηγιών, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν καθήκον εμπιστευτικότητας σχετικά με ευαίσθητες εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες που αφορούν τις επίσημες επισκέψεις τους.

Η αναφορά ονόματος στα αρχεία Έπσταϊν δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη παρανομίας. Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ έχει στο παρελθόν αρνηθεί κάθε παράνομη ενέργεια σε σχέση με τη σύνδεσή του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και έχει απορρίψει οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι χρησιμοποίησε τη θέση του ως εμπορικός απεσταλμένος για να προωθήσει προσωπικά του συμφέροντα.

Τι θα ακολουθήσει της σύλληψης Άντριου

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αν υπάρχουν λόγοι να ξεκινήσει έρευνα, έπειτα από καταγγελία της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, η οποία είχε αναφέρει τον Άντριου για ύποπτη κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος.

Η μέγιστη διάρκεια κράτησης του πρώην πρίγκιπα είναι 96 ώρες, ωστόσο απαιτούνται εγκρίσεις για παράταση από ανώτερους αστυνομικούς αξιωματικούς και από δικαστήριο ειρηνοδίκη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλλονται κατηγορίες είτε αφήνονται ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Εάν μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα, ο Άντριου πιθανότατα θα τοποθετηθεί σε κελί κράτησης έως την ανάκρισή του.

Η αστυνομία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία και φωτογραφίες, καθώς και να διενεργήσει έρευνες σε οποιοδήποτε ακίνητο του ανήκει, καταλαμβάνει ή ελέγχει, ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

Ποια είναι η ανώτατη ποινή που μπορεί να επιβληθεί στον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου

Η κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος επισύρει ανώτατη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το αδίκημα τελείται όταν δημόσιος λειτουργός «εσκεμμένα παραλείπει να εκτελέσει το καθήκον του» ή «εσκεμμένα επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά» σε βαθμό που συνιστά κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τον κάτοχο του αξιώματος, χωρίς εύλογη δικαιολογία ή αιτιολόγηση.

Το αδίκημα θεωρείται ευρέως ασαφώς ορισμένο και πρόκειται να καταργηθεί, έπειτα από επικρίσεις υπουργών, του εφετείου και νομικών ακαδημαϊκών.

Παρότι σχεδόν 200 άτομα διώχθηκαν βάσει του συγκεκριμένου αδικήματος μεταξύ 2014 και 2024, σχεδόν όλοι ήταν αστυνομικοί ή σωφρονιστικοί υπάλληλοι, και μόνο τέσσερις καταδίκες αφορούσαν πρόσωπα σε ανώτερες θέσεις, σύμφωνα με τον δρα Τομ Φροστ, ανώτερο λέκτορα νομικής στο Πανεπιστήμιο Λάφμπορο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο περί δημόσιου αξιώματος (λογοδοσία), το οποίο εξετάζεται σήμερα από τη House of Commons (Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου), το αδίκημα θα αντικατασταθεί από δύο νέα αδικήματα, αφού η Νομική Επιτροπή κατέληξε ότι «υπάρχει διαρκής ανάγκη για αδικήματα που στοχεύουν ειδικά σε σοβαρή παραβατική συμπεριφορά κατόχων δημόσιων αξιωμάτων».