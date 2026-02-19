Κέρκυρα: Σοβαρή διάβρωση στο Canal d’Amour, επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα

Στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, στο γνωστό Canal d’Amour («Κανάλι της Αγάπης »), η διάβρωση της ακτογραμμής έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, η θάλασσα αφαιρεί κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της ακτής, ωστόσο η φετινή εικόνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Σε ορισμένα σημεία, τα κύματα έχουν ήδη παρασύρει τμήματα εγκαταστάσεων, ενώ η διάβρωση έχει φτάσει σε μικρή απόσταση από ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Επιχειρήσεις που λειτουργούν επί δεκαετίες βλέπουν πλέον τη θάλασσα να πλησιάζει τα θεμέλιά τους.

Καταγγελίες για έλλειψη παρεμβάσεων

Επαγγελματίες της περιοχής αναφέρουν ότι εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια ζητούν έργα προστασίας για τον περιορισμό του κυματισμού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου.

Ο ξενοδόχος Σπύρος Αυλωνίτης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, δήλωσε: «Τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα καιρικά φαινόμενα για την ανεπάρκεια αυτή. Τα φαινόμενα ήρθαν και αποτελείωσαν το έργο που δεν έγινε ποτέ. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί πέρασαν από εδώ, είδαν το μέρος, υποσχέθηκαν παρεμβάσεις – μικρές και μεγάλες – αλλά στο τέλος δεν έγινε τίποτα».