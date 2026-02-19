Κέρκυρα: Σοβαρή διάβρωση στο Canal d’Amour, επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα

Το «Κανάλι της Αγάπης» αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Κέρκυρας
Στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, στο γνωστό Canal d’Amour («Κανάλι της Αγάπης »), η διάβρωση της ακτογραμμής έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.
Όπως επισημαίνουν, η θάλασσα αφαιρεί κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της ακτής, ωστόσο η φετινή εικόνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Σε ορισμένα σημεία, τα κύματα έχουν ήδη παρασύρει τμήματα εγκαταστάσεων, ενώ η διάβρωση έχει φτάσει σε μικρή απόσταση από ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Επιχειρήσεις που λειτουργούν επί δεκαετίες βλέπουν πλέον τη θάλασσα να πλησιάζει τα θεμέλιά τους.
Καταγγελίες για έλλειψη παρεμβάσεων
Επαγγελματίες της περιοχής αναφέρουν ότι εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια ζητούν έργα προστασίας για τον περιορισμό του κυματισμού και τη διατήρηση του φυσικού τοπίου.
Ο ξενοδόχος Σπύρος Αυλωνίτης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, δήλωσε: «Τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα καιρικά φαινόμενα για την ανεπάρκεια αυτή. Τα φαινόμενα ήρθαν και αποτελείωσαν το έργο που δεν έγινε ποτέ. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί πέρασαν από εδώ, είδαν το μέρος, υποσχέθηκαν παρεμβάσεις – μικρές και μεγάλες – αλλά στο τέλος δεν έγινε τίποτα».
Σύμφωνα με τους ίδιους, τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών επιδείνωσαν μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, που είχε διαμορφωθεί από την απουσία ουσιαστικών έργων προστασίας.
Φόβοι για επιπτώσεις στον τουρισμό
Η ανησυχία δεν περιορίζεται στο περιβαλλοντικό σκέλος. Εκφράζονται φόβοι ότι, αν συνεχιστεί η ίδια εικόνα, ενδέχεται να τεθούν ζητήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες, αντίστοιχα με όσα καταγράφηκαν στο Ναυάγιο της Ζακύνθου.
Ορισμένοι επιχειρηματίες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, τους πρώτους μήνες της σεζόν, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Όπως επισημαίνουν, οι κρατήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα των παραλιών και των φυσικών αξιοθέατων, με οποιαδήποτε αλλοίωση να έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.
Το «Κανάλι της Αγάπης» αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Κέρκυρας, με χαρακτηριστικούς σχηματισμούς πηλού που περιβάλλουν τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου. Η μικρή αυτή παραλία παραμένει βασικός πόλος έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την εξέλιξη του φαινομένου.
Το λεγόμενο «Κανάλι της Αγάπης» αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Κέρκυρας, με τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς από πηλό να αγκαλιάζουν τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο. Πρόκειται για μικρή, ειδυλλιακή παραλία που αποτελεί βασικό πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.
