Πάτρα: Το Δημοτικό Συμβούλιο για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Στην σημερινή (19-2-2026) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για το φωτογραφικό υλικό από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Το ψήφισμα

Το περασμένο Σάββατο, 82 χρόνια μετά την ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944, οι πρώτες φωτογραφίες από τη μεγάλη αυτή θυσία των 200 κομμουνιστών ήρθαν στο φως.

Δείχνουν τους κομμουνιστές να φορτώνονται στα καμιόνια στο Χαϊδάρι, να μπαίνουν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, να στέκονται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Τα όσα αποτυπώνονται στα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα - που όπως όλα δείχνουν είναι αυθεντικά - απλά συγκλονίζουν και επιβεβαιώνουν την αλύγιστη στάση των 200 κομμουνιστών, που βρέθηκαν στις φυλακές και τις εξορίες, από τους ναζί κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, αλλά βάδισαν εκείνη την Πρωτομαγιά το 1944, από την Καισαριανή «ίσια ως την αιωνιότητα» αψηφώντας έως και τον θάνατο, με ακλόνητη την πίστη στο δίκιο του αγώνα για έναν κόσμο χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση.

Από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε το υλικό, χιλιάδες κόσμου, εργαζομένων, καλλιτεχνών, ιστορικών, με πρώτους τους συγγενείς και απογόνους των εκτελεσμένων και αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ζητά την απόδοση των φωτογραφιών εκεί που ανήκουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων καλεί την Κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι φωτογραφίες αυτές που ανήκουν στον ελληνικό λαό να αποδοθούν στο «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» στον δήμο Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου του «Μπλοκ 15», στο Κόμμα των εκτελεσμένων, το ΚΚΕ.