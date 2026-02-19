21 χρόνια Αρχιερατείας του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου - Τελέστηκε πανηγυρική Θεία λειτουργία στην Ευαγγελίστρια

Συμπληρώθηκαν 21 χρόνια απὸ την εκλογὴ και την χειροτονία σε Επίσκοπο, του Μητροπολίτου Πατρών Χρυσοστόμου (19 & 20 Φεβρουαρίου 2005).

Το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026, εορτή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς του, ο Μητροπολίτης Πατρῶν τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἐν πληθοὺσῃ Ἐκκλησία.

(Η Θεία Λειτουργία όπως είχε διευκρινιστεί, τελέστηκε στὶς 19 Φεβρουαρίου, διότι στὶς 20 τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Παρασκευὴ τῆς ἑβδομάδος τῆς Τυρινῆς δὲν τελεῖται, σύμφωνα μὲ τὸ τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας, Θεία Λειτουργία).

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος μίλησε μὲ συγκινητικὰ λόγια γιὰ τὴν ἡμέρα αὐτή, κατὰ τὴν ὁποία, τῇ ἐπινεύσει τοῦ Παρακλήτου ἐξελέγη, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μητροπολίτης Πατρῶν, τῇ εἰσηγήσει τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, ὑπὸ τῶν χειρῶν τοῦ ὁποίου, συνωδᾴ πλειάδος Ἀρχιερέων ἐχειροτονήθη Ἀρχιερεύς στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικό Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηνῶν.

Ἀνέπεμψε αἶνον στὸν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεὸν ἡμῶν, ἐξέφρασε τὴν εὐχαριστίαν πρὸς τὸ πάνσεπτον πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πρὸς τὸν Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον, τὸν Ἱεράρχην των Μυρέων Νικόλαον τὸν θαυματουργόν, τὸν Μεγαλομάρτυρα Μηνᾶ καὶ πάντας τοὺς Ἁγίους.

Ἐμακάρισε τοὺς ἀειμνήστους γονεῖς του, Ἱερέα Εὐθύμιον Σκλήφαν καὶ Πρεσβυτέρα Κατίνα, τὸν χειροτονήσαντα αὐτὸν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κυρὸν Θεόκλητον, τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Σεραφεὶμ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου προσελήφθη εἷς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, τὸν μεγάλον Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέδειξε καὶ τὸν προήγαγε εἰς Ἀρχιερέα καὶ ὅλους, Κληρικοὺς καὶ Λαϊκούς, ὅσοι συνείργησαν στὴν κατὰ Θεὸν πορεία του.

Ἐπίσης ἐξέφρασε εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, τοὺς Ἄρχοντες καὶ τὸν εὐσεβῆ Πατραϊκὸ Λαὸ γιὰ τὴν συνοδοιπορία, ἐν ἀγὰπῃ πολλῆ, καθ΄ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ κατὰ Θεὸν πρόοδον καὶ προκοπήν τοῦ πληρώματος τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων καὶ καταστάσεων ποῦ προέκυψαν κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν χρόνων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγλιστρρίας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος προεχείρισε τοὺς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς:

1. τον π. Δημήτριον Ταρσινόν, Ἐφημέριον τοῦ Ἱερού Ναοῦ Ἁγίων Ἀγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρῶν, σε Πρωτοπρεσβύτερο,

2. τον π. Κωνσταντῖνον Γουρδούπην, Ἐφημέριον του Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, σε Πρωτοπρεσβύτερο,

3. τον π. Νικόλαον Τερεζόπουλον, Ἐφημέριον του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἀραχωβιτίκων, σε Οἰκονόμο.

*Ἐπίσης ο κ.κ. Χρυσόστομος προεχείρισε Ἀναγνώστη, τὸν εὐλαβέστατο μαθητὴ του Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρών, Νικόλαο Θωμά, υιό του αιδεσιμολογιότατου Πρωτοπρεβύτερου Παναγιώτη Θωμά, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναού Αγίας Μαρίνης, Πατρῶν.

Παρών ήταν και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.