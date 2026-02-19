Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας

Στην σημερινή (19-2-2026) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα Αλληλεγγύης προς τον λαό της Κούβας, που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Το ψήφισμα

Σε συνέχεια της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ με απύθμενο θράσος ενισχύει ακόμα περισσότερο την επιθετικότητά της ενάντια στην Κούβα, επιστρατεύοντας γελοία επιχειρήματα και προσχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζει νέα επιχείρηση οικονομικού και εμπορικού στραγγαλισμού του Νησιού της Επανάστασης, μέσω της επιβολής δασμών και κυρώσεων σε κράτη που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα ζωτικής σημασίας, αλλά και με το ενδεχόμενο "ναυτικού αποκλεισμού" της Κούβας.

Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν στον εγκληματικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εδώ και δεκαετίες οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε βάρος της Κούβας, φέρνοντας τον λαό αντιμέτωπο με ακόμα μεγαλύτερες στερήσεις και ελλείψεις, αλλά και στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, σε συνέχεια των προηγούμενων, όπως η ένταξη της Κούβας στην άθλια "λίστα κρατών που στηρίζουν την τρομοκρατία".

Καταδικάζουμε τις νέες απειλές του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, οι οποίοι στηριγμένοι στις επαναστατικές τους παραδόσεις παλεύουν να αποκρούσουν και αυτήν την επίθεση!

Στα πλαίσια έμπρακτης στήριξης του κουβανικού λαού, τις επόμενες μέρες ο δήμαρχος Πατρέων θα επιδιώξει συνάντηση με τον Πρέσβη της Κούβας, για να εκφράσει την αλληλεγγύη του πατραϊκού λαού.

Η Κούβα δεν είναι μόνη!

Προχωράμε μπροστά μέχρι την τελική νίκη των λαών!