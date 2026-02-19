Καθαρά Δευτέρα: «Ιπτάμενες» οι τιμές στα θαλασσινά – Έως και 21% υψηλότερες από πέρυσι

Με την Καθαρά Δευτέρα να σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, τα σαρακοστιανά έχουν ήδη την τιμητική τους στην αγορά.

Ωστόσο, όσοι ετοιμάζονται να στρώσουν το παραδοσιακό τραπέζι φαίνεται πως θα χρειαστεί να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη σε σχέση με πέρσι, καθώς οι τιμές στα θαλασσινά καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις.

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το σημείο αγοράς – από τη Βαρβάκειο μέχρι τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία – αλλά και ανάλογα με το αν πρόκειται για φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται περίπου στο 15% με 16% σε σχέση με πέρσι.

Ενδεικτικά, τα θράψαλα – το μικρό αγαπημένο καλαμαράκι – από 9,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%. Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρούνται και σε άλλα βασικά προϊόντα του σαρακοστιανού τραπεζιού, όπως το καλαμάρι που από 18,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει τα 22,80 ευρώ.

Η γαρίδα αντίστοιχα από 12 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ.

Η αγορά κινείται ήδη σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας, με τη Βαρβάκειο Αγορά να καταγράφει αυξημένη κίνηση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τιμές και προετοιμάζονται για το σαρακοστιανό τραπέζι, είτε ψωνίζοντας από νωρίς είτε περιμένοντας την τελευταία στιγμή για πιο φρέσκα προϊόντα.

Οι έμποροι τονίζουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν «κλειδωμένες» και ανταγωνιστικές τιμές, παρά τις γενικότερες πιέσεις της αγοράς, προσφέροντας επιλογές για όλα.

Αντιπροσωπευτικά:

Καλαμάρι μικρό: 10,98 €

Καλαμάρι μεγάλο: 16,98 €

Χταπόδι φρέσκο: 17,98 €

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά θα κινηθεί φέτος η τιμή της λαγανάς στους φούρνους την Καθαρά Δευτέρα.

Όπως τονίζει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Έλσα Κουκουμέρια μιλώντας στο enikonomia.gr , η μέση τιμή μιας παραδοσιακής λαγάναςσε φούρνους της Θεσσαλονίκης που είναι στα 400 γραμμάρια κυμαίνεται από 2,30 ευρώ έως και 2,50 ευρώ το τεμάχιο, ενώ στηνΑθήνα η μέση τιμή της ανεβαίνει στα 3,20 ευρώ με 3,50 ευρώ καθώς το μέγεθος της είναι στα 700γραμμάρια με750 γραμμάρια.

Oι τιμές αυτές είναι ίδιες με τις περσινές, συμπληρώνει η κ. Κουκουμέρια.