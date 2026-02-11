Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 34χρονη Ευανθία

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Άρτα η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Ευανθίας Αγγελοπούλου–Μητσοκάλη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η κηδεία της τελείται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα την αποχαιρετήσουν με οδύνη.

Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της Ιωάννης και το αβάπτιστο βρέφος, οι γονείς και τα αδέλφια της, καθώς και όλοι όσοι τη γνώριζαν και μιλούν για μια νέα γυναίκα γεμάτη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη Ευανθία ένιωσε έντονη αδιαθεσία τη στιγμή που θήλαζε το βρέφος της και κάλεσε αμέσως τον σύζυγό της. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν στο σπίτι οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη αργά.

Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος οφείλεται σε εντερική απόφραξη.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως, εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα, όπως έντονοι κοιλιακοί πόνοι, πρήξιμο και γαστρεντερικές ενοχλήσεις, που πιθανόν παρουσίαζε τις τελευταίες ημέρες.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.